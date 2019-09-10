2019-09-10T13:42:46+03:00
Экономика
КП Беларусь

Вице-премьер Кухарев: В 2020 году тарифы ЖКХ вырастут не больше, чем на 5 долларов

Повышение, как и в этом году, произойдет в два этапа
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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Владимир Кухарев считает успешной двухступенчатую систему повышения тарифов на ЖКУ. Фото: government.byВладимир Кухарев считает успешной двухступенчатую систему повышения тарифов на ЖКУ. Фото: government.by
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Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев в интервью газете «Рэспубліка» заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году будут расти по опробованной в этом году схеме.

- Цифру, которую обозначил глава государства, - не более 5 долларов ежегодного роста тарифов, - мы выдерживаем. Этому способствует снижение затрат в ЖКХ. Мы ежегодно доводим снижение затрат не менее 5%. Это позволяет практически по всем видам услуг выйти на их себестоимость., - отметил он.

Кухарев подчеркнул, что, кроме отопления и горячего водоснабжения, население уже на 100% возмещает стоимость услуг.

- В этом году изменили подходы к тарифам. Если раньше с 1 января поднимали на 5 долларов тарифы, то с этого года разделили повышение на два этапа, - напомнил Владимир Кухарев. - Видим, что такую тенденцию надо продолжать. И на следующий год планируем тоже в два этапа повышать. И примерно в такой же пропорции.

Вице-премьер сообщил, что в прошлом году безналичными жилищными субсидиями воспользовалось около 30 тысяч человек:

- Многие граждане даже не подозревали, что подпадают под эти субсидии. Но они были начислены. Безусловно, есть еще ряд вопросов, мы их будем дорабатывать, внедрять более прогрессивные технологии в работе этой системы.

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