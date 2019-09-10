«Никому не нужное благоустройство!» Блогер Илья Варламов снял спорное видео про Минск

Видео появились после большой поездки российского блогера и урбаниста. Илья Варламов приезжал в Минск месяц назад и потом написал в блоге два поста - «Плохой Минск» и «Хороший Минск». В первом он критиковал белорусскую столицу за новые здания, неиспользуемые большие газоны и проспекты, обилие подземных переходов. Во втором посте он рассказал, что ему понравилось, похвалил город за сохранение советского наследства, ухоженные фасады, безопасные остановки трамваев, развитие проката велосипедов, отметил и граффити на улице Октябрьская.

Чтобы показать наглядно все, что описано в постах, блогер выпустил и два видео - снова о плохом и хорошем в нашем городе. В них он прогуливается по Минску вместе с российским урбанистом и автором проекта «Город для людей» Аркадием Гершманом. Каждый ролик длится около 20 минут.

Плохой Минск: город с советской открытки.

Хороший Минск: город советской ностальгии.

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