Мода сто лет назад: по одежде узнавали, откуда женщина родом, сколько ей лет и есть ли муж

"Девушка из Налибок ни за что не оделась бы, как в Давид-Городке"

- В традиционной культуре изменения происходили крайне медленно, и костюм не менялся от года, как теперь принято в модной индустрии, - сразу уточняют кандидаты исторических наук, доцент кафедры этнологии, музеелогии и истории искусств Белгосуниверситета Ирина Маховская и старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Татьяна Кухаронак. - До XIX века на протяжении жизни человека перемены в нарядах и аксессуарах были почти незаметны.

- То есть моды как таковой не существовало?

- Не совсем. Ведь в национальном костюме все-таки отражался стиль конкретной эпохи. Это условно можно назвать модой. Но не бывало, чтобы женщина из Налибок решила повязать намитку так, как в Давыд-Городке, потому что это красиво. Ее не поняли бы, да и ей самой это в голову не пришло бы. Кстати, по региональным отличиям костюмы определенной местности ученые объединили в «строі» - устойчивые комплексы, которых по Беларуси насчитывается около сорока. Речь, конечно, о сельском костюме. Мещанская и шляхетская одежда вписывается в общеевропейскую моду, пусть и с национальными особенностями.

Сегодня традиционные костюмы чаще можно увидеть в музеях - например, в Кличеве или деревне Бездеж Дрогичинского района. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

- То есть костюм у предков был региональным маркером?

- А еще и социальным. По элементам костюма, его крою, способу ношения, колориту, декору люди понимали, не только откуда человек, но и его семейное положение, возраст, род занятий. В общем, встречали по одежке. А еще одежда, головные уборы, обувь, украшения порой выполняли ритуальную функцию - перемены в одежде были демонстрацией совершеннолетия. «Дыхтоўныя» штаны, как у взрослых, юноши получали, когда, с одной стороны, утверждали свое место в социуме, а с другой - показывали готовность к браку. Еще одежда отыгрывала серьезную роль во взаимоотношениях молодежи. К примеру, бедно одетая девушка стеснялась идти на вечорки, а неопрятному парню могли отказать в танце. Потому обязанность хорошо одевать взрослых детей лежала на семье. В том числе от этого зависело, на какую партию можно рассчитывать в браке.

В праздник одевали лучшие наряды и украшения. Снимок сделан в Давыд-Городке в 1912-м, его героиням – от 26 до 55 лет. Фото: Исаак СЕРБОВ

РАНЬШЕ МУЖЧИНЫ НОСИЛИ ШТАНЫ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ НАЗВАЛИ БЫ НИЖНИМ БЕЛЬЕМ

- Праздничная и будничная одежда крестьян делалась из доступных в хозяйстве льняного и конопляного домотканого полотна (основной материал до первой трети ХХ века), сукна, овчины. Сложные вещи отдавали шить на заказ или покупали на ярмарках. Скажем, шнуровку из парчи, бархата или яркого сукна: стоила она немало, ее берегли и передавали по наследству.

Кстати, в деревне Бездеж Дрогичинского района действует уникальный музей фартуков - "Бездзежскі фартушок". Фото: Татьяна КУХАРОНАК

- Когда традиция уступила веяниям современности?

- Это конец ХIХ - начало ХХ века, когда капитализм проникает в крестьянский быт. В деревнях благодаря ярмаркам и разъездной торговле получают доступ к тканям фабричного производства - их называли «крамніна». Такое полотно быстро вытеснило домотканое. Скажем, в традиционном мужском костюме штаны шились из домотканого льняного или полушерстяного полотна. Но уже в конце ХIХ века полотняные штаны стали исподней одеждой, уступив фабричным изделиям общеевропейского кроя.

- А где крестьяне брали актуальные фасоны?

- Привозили из городов и с тех же ярмарок. Известно, что уже в конце ХІХ века в деревнях менялись элементы в конструировании и украшении одежды. Сначала женская сорочка с вышитым или затканным орнаментом воротником, манжетами, манишкой, рукавами служила частью свадебной одежды девушки. Но в начале ХХ века покрой меняется, ведь сорочки становятся нижним бельем: укорачивается рукав, исчезает ворот, глубже становится шейный вырез, почти исчезает вышивка. Впрочем, изменения в новой одежде шли постепенно, в новых фасонах долго сохранялись или адаптировались основные элементы привычных кроя и декора. Скажем, на Полесье традиционный костюм носили еще в 1930-х, а кое-где он сосуществовал с городскими новинками.

Типичный мужской костюм (как у этого крестьянина с Пинщины) состоял из длинной рубахи и штанов из домотканого полотна, в ХХ веке он стал нижним бельем. Фото: Исаак СЕРБОВ

В 1930 - 1940-х традиционные женские сорочки под влиянием городской моды массово уступили блузам из фабричных тканей. Тогда же на праздники девушки одевали кофты и юбки, пошитые уже по-городскому. В сельскую моду стали входить платья. В конце XIX - начале ХХ века из городов пришла традиция заказывать девушкам к свадьбе недешевые сапожки на высоком каблуке, с зауженным носком и с 5 - 9 «морщинами» на голенище. А уж появившиеся чуть позже «чаравікі са скрыпам» из черной или красной кожи могли позволить себе только модницы из зажиточных семей. Лучшими же считались «казловенькія паўсапожкі». Одевали их только по праздникам, и нередко внучка могла донашивать бабушкину обувь. Даже в храм такие обували у самого порога - к церкви и обратно сельские модницы шли босиком, а обувь несли под мышкой или в узелке.

- Но касались все эти веяния не только одежды, но и причесок?

- Скажем, типичной мужской стрижкой долго был так называемый кружок, а в начале ХХ века парни стали по-городскому разделять волосы на пробор, взбивать чубы, перестали выстригать выемки над лбом. Интересно, что шапка не снималась даже на гуляниях в помещении. Правда, ради поцелуя с девушкой ее все-таки приподнимали. Кстати, готовые головные уборы, сшитые по городской моде, попадают в деревню уже со второй половины ХІХ века. Главным у наших крестьян стала магерка, сшитая из войлока по венгерскому узору. Позже ее вытеснил картуз из фабричной ткани и с козырьком, напоминавший головные уборы военных.

По образу 70-летней бабушки и 18-летней внучки со Столинщины можно уловить, что молодежь одевали в наряды поярче. Фото: Исаак СЕРБОВ

КОСЫНКИ ПОД ПОДБОРОДКОМ СТАЛИ ЗАВЯЗЫВАТЬ 100 ЛЕТ НАЗАД

- Образ крестьянки со сложной плетеной прической, как на фотографиях начала ХХ века, к его середине сменился на скромную красавицу в косынке. Это тоже веяние моды?

- Можно сказать и так. Да, прежде юные белоруски заплетали волосы в одну или две косы на затылке, туда вплетали бисер, ленты, пряди льна, пеньки - считалось, коса символизировала «я» девушки. Косы могли также укладывали вокруг головы в виде венка. Замужние женщины носили головной убор, который полностью закрывал волосы – каптуры, чепцы, намитки. Но во второй половине ХІХ века их вытесняют платки разного размера и цвета - ситцевые, шелковые, шерстяные, они были первыми фабричными изделиями, которые появились в гардеробе крестьянок. Интересно, что самый известный сегодня способ ношения косынки, когда концы завязываются под подбородком, у белорусок появился только в конце ХІХ века. Поначалу их обкручивали вокруг верха головы, завязывая концами вперед, по узору прежней намитки, или назад.

- Что еще принесла городская мода в ХХ веке?

- Прежде всего, стремление к практичности. Скажем, вместо смазанных жиром или дегтем лыковых лаптей в конце XIX - начале XX века на зиму крестьяне переобувались в валенки, позже на них стали надевать галоши. Если в середине XIX века всю вышивку на одежде, тем более праздничной, делали гладью, то к концу позапрошлого столетия распространилась вышивка простым крестиком красными и черными нитками. Правда, такое упрощение стало типичной чертой белорусского костюма. Традиционный девичий головной убор белорусок венок уже в конце ХІХ века воспринимался как праздничный, а в начале ХХ века стал только свадебным.

Сегодня даже в деревнях непросто найти полный традиционный костюм. Но порой, как в Скибичах Дрогичинского района (слева) и Дуброве Лельчицкого района, находят артефакты. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

А главное, на что повлияла городская мода, - это постепенная трансформация прежних технологий изготовления одежды и аксессуаров, эстетических норм их ношения, а затем и вовсе исчезновение из обихода традиционного костюма белорусов...