Из-за замены столбов проспект Независимости не включают в Список всемирного наследия ЮНЕСКО?

Нижняя декоративная часть столбов освещения на проспекте теперь будет сделана из тонкого материала – он снижает травматизм при ДТП. А еще лампы меняют на светодиодные – они позволяют экономить 30% электроэнергии. Такое решение уже применено на улицах Гикало и Притыцкого.

Считается, что старые столбы в центре Минска не меняли с середины 50-х годов. Это не совсем верно. Например, два года назад, накануне 950-летия Минска, шесть обновленных столбов возле городской ратуши раскрасили в цвета знаменитых Слуцких поясов. Дело в том, что согласно легенде, узоры на цоколей столбов повторяют узоры на Слуцких поясах – мол, так задумывал художник Николай Михолап. На самом деле узоры на столбах – это не точная копия поясов, а всего лишь изображения по их мотивам.

Теперь столбы выглядят так, какими были в 50-е годы прошлого века.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие минчане вспомнили: некоторое время назад проспект Независимости решили внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но потом процесс застопорился. Может быть, замена столбов на исторические приблизит этот момент? Или наоборот. «Комсомолка» выяснила подробности.

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО - места и объекты на планете, которые нужно сохранить и популяризировать. Впервые о том, что минский проспект Независимости может быть включен в престижный список, заговорили примерно 15 лет назад. Раньше для аргументации хватало документации, видео- и картографических материалов. Сегодня требуется план управления этим наследием. А тут не обойтись без участия Минкультуры Беларуси, Мингорисполкома и других структур.

Замена фонарей на проспекте Независимости.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вначале объект вносят в предварительный перечень. И в 2004-м проспект уже попадал в такой список – правда, тогда он носил имя Франциска Скорины. Речь шла о трехкилометровом отрезке – от площади Независимости до улицы Козлова. Именно там лучше всего сохранилась послевоенная неоклассическая застройка: Главпочтамт, «дом с часами», здание МВД и КГБ, ГУМ, Дворец профсоюзов, цирк…

Но в 2015-м проспект из списка исключили – без особой огласки. Ходили слухи, что все дело в строительстве «не-Кемпински» - многоэтажного комплекса между цирком и парком Горького. Впрочем, подтверждения теория не нашла. Сейчас специалисты говорят: для включения проспекта в список нужна политическая воля на самом высоком уровне, помощь специалистов и финансовые ресурсы.

Теперь столбы выглядят так, какими были в 50-е годы прошлого века.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 2015 году проспект из списка исключили – без особой огласки. Позже даже ходили слухи, что это могло произойти из-за строительства «не-кемпински».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Весь процесс сейчас остановился, - рассказала «Комсомолке» член Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, председатель фонда «Культурное наследие и современность» Алла Сташкевич. – Для начала нужно снова внести проспекте Независимости в предварительный список. И до сих пор городские власти, которые обещали подготовить проект постановления, этого не сделали. Процесс не сдвинулся, хотя прошло больше года. Все те работы по замене столбов никак не связаны с процессом включения в список. Также нельзя говорить о каких либо сроках. Все пока осталось на уровне бюрократических проволочек.

Нижняя декоративная часть столбов теперь сделана из тонкого материала – он снижает травматизм при ДТП.Фото: Павел МАРТИНЧИК

БУДЬ В КУРСЕ

Какие белорусские объекты уже есть в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО?

Беловежская пуща (включена в список в 1979 году)

Мирский замок (2000)

Дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже (2005)

Геодезическая дуга Струве в Гродненской и Брестской области (2005)

В Минске на проспекте Независимости меняют столбы освещения.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А КАК У НИХ?

Первые три места по количеству объектов занимаю Италия, Китай и Испания. В России на сегодняшний день находится 27 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В Польше – 13 объектов, в Украине – семь объектов, два объекта – в Латвии.