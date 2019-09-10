«Выступать за Беларусь приятнее, чем за Европу». В Минске соревнуются лучшие легкоатлеты мира

В понедельник в Минске стартовал матч по легкой атлетике между командами Европы и США. За два дня спортсмены выйдут на старт в 37 дисциплинах – в каждой будет по 4 представителя от каждой из команд (местами возможны корректировки). За первое место атлет приносит в копилку 9 очков, за второе – 7, за третье – 6 и так далее.

После первого дня лидирует Европа - 328 очков, у США - 312 баллов.

Эмоции болельщиков из США.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В первый день на стадионе «Динамо» на старт выходили поляк Павел Файдек (трехкратный чемпион мира в метании молота), гречанка Екатерини Стефаниди (чемпионка мира и Олимпийских игр), Эллисон Феликс (6-кратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира в беге на короткие дистанции - 100, 200 и 400 метров) и другие титулованные спортсмены.

На матч приходили с детьми.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для белорусской аудитории хедлайнером вечера стал Максим Недосеков, чемпион II Европейских игр, серебряный призер чемпионатаЕвропы-2018 в прыжках высоту. Он взял планку в 2,35 метра – это его личный рекорд и лучший результат сезона в мире. Еще один наш легкоатлет Дмитрий Набоков показал четвертый результат — 2,26.

«Я ЛЮБЛЮ ПУБЛИКУ, ПУБЛИКА ЛЮБИТ МЕНЯ»

После завершения соревнований Максим был очень популярен у болельщиков и СМИ. Он говорил, что спокойно выходил на старт и стал одну цель – взять высоту, которая соответствует квалификационному нормативу на Олимпийские игры. Он сделал это и победил.

Максим Недосеков умеет работать с публикой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы пробовали взять высоту 2,35. А что такое 2,40?

- Просто высота, которую надо прыгать, - ответил Максим.

- Не страшно?

- Вообще нет.

- Было ощущение, что вы недовольны.

- Это было в середине соревнований. Там бежали 400 метров. И нас задерживали (там, где делаю разбег прыгуны, проходит дистанцию бегунов – Ред.). Я уже настроился прыгать, а тут тормозят, настрой сбивается.

Максим Недосеков в деле.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- И что делать?

- Стараюсь максимально разозлиться. На себя. Мол, я в хорошем состоянии, а внутри все потухло. Но не проигрывать же из-за этого?!

- Все иностранцы хвалят наш стадион «Динамо». Это из вежливости?

- Маловероятно. Например, в Цюрихе проходил финал Бриллиантовой лиги. Там иногда люди падают, подворачивают ноги, потому что шиповки не пробивают дорожки из очень крепкой резины. На «Динамо» все прекрасно, не к чему придраться. Еще наш стадион приятный, уютный, трибуны не меленькие, и не очень большие.

Максим Недосеков со своими болельщиками.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Скоро чемпионат мира в Дохе. Силы и эмоции остались? За сезон было много турниров…

- С восстановлением все в порядке. Еще несколько стартов я сделать готов. В Дохе главное пройти квалификацию, выйти в финал, а там все может случиться.

Самое главное - выйти в финал. А там уже может случиться все, что угодно. Это прыжки в высоту. Каждый человек готовится по-своему. Кто-то делает упор на скорость, кто-то на силу. Посмотрим, кто в какой форме будет.

Болельщики Максима Недосекова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Если сравнить матч Европа – США с II Европейскими играми?

- На Европейских играх ты выступаешь за Беларусь, за свою страну, тут – за команду Европы, меньше ответственности. Приятно выступать за родную страну, когда больше ответственности.

- Какое общение сложилось между атлетами в командах Европы, США?

- С Ильей Иванюком (россиянин, выступает на нейтральный атлет – Ред.) мы выступали на континентальном Кубке мира за команду Европы (также были команды Америка, Африка и Азия+Океания – Ред.). Там была командная атмосфера. Тут она тоже есть, но меньше, мы вроде бы друг друга в лицо знаем, но близко не общаемся, просто «привет-пока», «удачи».

- Матч Европа – США – это что? Товарищеский турнир или что?

- Это хороший товарищеский турнир и дополнительная проверка перед чемпионатом мира в Дохе.

Максим Недосеков с тренером.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Поразили ваши результаты и умение во время соревнований общаться с публикой, заводить ее. Смотря на вашу уверенность, задумался, есть ли уже сейчас амбиции замахнуться на мировой рекорд 2,45, который держится в 1993 года?

- 2,45 и 2,35 – какие амбиции? Давайте подождем.

- Довольны общение с публикой?

- Конечно. Я люблю публику, публика любит меня.

- После завершения соревнований вы даете комментарии по очереди разным СМИ. Кажется, больше часа…

- Наверное, часа два. Больше, чем длились соревнования. Не сказал бы, что это сильно нравится.

(к Максиму подходят и говорят, что пора на допинг-контроль)

- Спасибо! Успехов!

Британка Александра Белл на самом финише вырвала победу в забеге на 800 метров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Забег на 800 м. у женщин, Белл пока не в лидерах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусская прыгунья с шестом Ирина Жук. Обратите внимание на ее колено.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Полет нашей спортсменки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие спортсменки любят тату.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ангелика Бенгтссон заходит на прыжок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

С результатом 4,85 Анжелика Сидорова стала первой в прыжках с шестом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прыжки в длину - зрелищное приземление.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Забег мужчин на 100 м.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Американки Элиз Крэнни и Рэйчел Шнайдер праздную первое и второе места.Фото: Павел МАРТИНЧИК

С результатом 14,36 Тори Франклин стала первое в тройном прыжке.Фото: Павел МАРТИНЧИК