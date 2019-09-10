«Мы живы!» Маме и малышу из Кобрина, отравившимся грибами, пересадили одну печень на двоих

Неделю назад жизнь Любимовых разделилась на до и после. Напомним, мама, папа и малыш поели грибов, собранных в парке, среди которых была и бледная поганка. Тяжелое отравление, операция, надежда, смерть и похороны - все это за 7 дней. 24-летний Павел умер в больнице, 22-летняя Маша и 1,5-годовалый Мирослав попали в реанимацию трансплантологии органов и тканей. Каждый день в этой резонансной истории появляются новые подробности.

Фото: соцсети Марии Любимовой

Мать девушки, находящейся в больнице, рассказала «КП», как врачи спасали ее дочь и внука.

- В тот день, когда их привезли в клинику, туда поступило три донорских печени. К счастью, одна из них подошла Маше с Мирославом - у них одна группа крови. Если бы не этот орган, дети бы умерли: когда их разрезали, своя печень у них была уже белая. Малышу пересадили 30% органа, а Маше - 70%.

Первым прооперировали ребенка: из-за разрушения печени у него начал опухать мозг, поэтому привлекали и нейрохирурга. Машу оперировали больше 7 часов. Яд грибов сильно обжег желудок и он кровоточил даже спустя несколько дней после хирургического вмешательства . Но обе операции прошли успешно, мы очень благодарны врачам, санитаркам и медсестрам, - рассказала «КП» Людмила, мама пострадавшей девушки.

Сейчас Маша с ребенком находятся в тяжелом состоянии в РНПЦ трансплантологии органов и тканей. Ребенок в реанимации, а Марию уже перевели в отделение, - сообщают в учреждении здравоохранения.

«Нам уже получше, живы! Спасибо моим родным людям за заботу, за веру в нас!» - написала девушка в соцсети. Мирослав еще в лекарственной коме, но зрачки реагируют на свет, он дергает ножками и ручками и различает голоса.

Напомним, несчастный случай в семье Любимовых произошел 3 сентября. Павел и Мария приготовили ужин - картошку с грибами, поели сами и покормили ребенка. Вскоре всем стало плохо, и семья оказалась в приемном покое Кобринской ЦРБ с подозрением на отравление бледной поганкой. Медики оказали необходимую помощь пациентам, но их состояние было настолько тяжелым, что требовались силы и возможности врачей областного и республиканского уровней. Так Павел оказался в Брестской областной больнице, а Марию с Мирославом экстренно доставили в РНПЦ трансплантации органов и тканей.

Спустя несколько дней мужчина скончался. Почему его не перевезли в Минск? Сестра парня Кристина рассказала «КП», что у него был отравлен весь организм - надежда была лишь на переливание крови. Но оно не помогло: ночью 7 сентября Павел умер.

Фото: соцсети Марии Любимовой

Ситуация в семье Любимовых стала резонансной. В соцсетях кипят страсти на тему того, кто виноват. Сама Мария недавно опубликовала запись, в которой сообщила, что отравил ее муж... Свет на происшедшее пролила мама Марии - одна из немногих, кто сейчас имеет доступ в ее палату.

- Я сама только решилась у нее спросить, что произошло. Маша рассказала, что грибы собирал муж - он любитель тихой охоты и хорошо в них разбирался. Он же и приготовил ужин. Ребенка покормили картошкой с фаршем и яйцом. Чуть позже дали грудного молока - видимо, яд и попал к ребенку через это молоко, ведь желудок у малыша обожжен не был. Затем Маша с Пашей пошли в клуб, а утром дочке стало так плохо, что она не могла вызвать «скорую». Ее постоянно рвало, она даже не могла встать с дивана. Паша в этот момент находился рядом, ему тоже было плохо, но врачей он вызвал только после того, как Маша сказала, что умирает. У дочки до последнего не было мыслей, что она отравилась грибами: Паша ведь был заядлый грибник. Поэтому Маша и написала, что их отравили, - объяснила Людмила.