2019-09-10T17:41:11+03:00
Минск
КП Беларусь

Посмотрите, как минский художник сделал из стены завода поезд метро

«Наземная ветка метро» явно станет новым местом для фото и сэлфи
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В Минске появился новый муралВ Минске появился новый муралФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Минске продолжают появляться интересные арт-объекты от участников фестиваля уличного искусства Vulica Brasil. Так, столичный стрит-арт художник Андрей Бусел создал мурал, который называется «Наземная ветка метро».

Минчане активно фотографируют новый мурал Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минчане активно фотографируют новый муралФото: Павел МАРТИНЧИК

И действительно, над переходом на улице Куйбышева, возле завода «Горизонт» на улице Куйбышева, появилась растяжка с изображением вагонов метро.

Мурал называется "наземная ветка метро" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мурал называется "наземная ветка метро"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выглядит все очень правдоподобно, а у минчан теперь есть еще одно место для селфи!

Художник из Минска Андрей Бусел создал мурал на галерее, соединяющей корпуса завода «Горизонт» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Художник из Минска Андрей Бусел создал мурал на галерее, соединяющей корпуса завода «Горизонт»Фото: Павел МАРТИНЧИК

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