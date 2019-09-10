Посмотрите, как минский художник сделал из стены завода поезд метро

В Минске продолжают появляться интересные арт-объекты от участников фестиваля уличного искусства Vulica Brasil. Так, столичный стрит-арт художник Андрей Бусел создал мурал, который называется «Наземная ветка метро».

Минчане активно фотографируют новый муралФото: Павел МАРТИНЧИК

И действительно, над переходом на улице Куйбышева, возле завода «Горизонт» на улице Куйбышева, появилась растяжка с изображением вагонов метро.

Мурал называется "наземная ветка метро"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выглядит все очень правдоподобно, а у минчан теперь есть еще одно место для селфи!