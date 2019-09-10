КП Беларусь
Посмотрите, как минский художник сделал из стены завода поезд метро
«Наземная ветка метро» явно станет новым местом для фото и сэлфи
В Минске появился новый муралФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Минске продолжают появляться интересные арт-объекты от участников фестиваля уличного искусства Vulica Brasil. Так, столичный стрит-арт художник Андрей Бусел создал мурал, который называется «Наземная ветка метро».
Минчане активно фотографируют новый муралФото: Павел МАРТИНЧИК
И действительно, над переходом на улице Куйбышева, возле завода «Горизонт» на улице Куйбышева, появилась растяжка с изображением вагонов метро.
Мурал называется "наземная ветка метро"Фото: Павел МАРТИНЧИК
Выглядит все очень правдоподобно, а у минчан теперь есть еще одно место для селфи!
Художник из Минска Андрей Бусел создал мурал на галерее, соединяющей корпуса завода «Горизонт»Фото: Павел МАРТИНЧИК