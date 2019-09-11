«Считает себя жертвой». 13 лет дали подростку, который убил учительницу и школьника в Столбцах

11 сентября Минский областной суд вынес приговор 16-летнему Вадиму М: за убийство двух человек с особой жестокостью, покушение на убийство еще двух человек и хулиганство с применением оружия его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии. Это максимально возможное наказание для несовершеннолетнего молодого человека. Он должен выплатить родным убитой учительницы Марины Пархимович 110 тысяч рублей в сумме.

Вадим сидит в клетке, повернув голову в сторону от людей, которые находятся в зале. На приговор он никак не отреагировал. Мама парня, услышав слова судьи, заплакала. Журналистам родители парня не сказали ни слова. Приговор прокомментировал только сын убитой учительницы.

16-летнего Вадима М приговорили к 13 годам лишения свободы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Это максимальный срок. Как бы там ни было, это все равно мало. Он убил человека, который давал знания, помогал таким, как Романов (убитый школьник. - Ред.), найти свой путь в жизни. Романов мог прославить не только город, но и страну в целом. Человек (обвиняемый. – Ред.) просто убил людей, беспричинно, как оказалось. Что ему помешает через 13 лет снова взяться за нож? На словах можно раскаяться, а как оно на самом деле? Вы видели в его глазах раскаяние?

Перед началом судебного разбирательства потерпевшие говорили, что хотят понять мотивы обвиняемого. Сейчас по этому поводу сын убитой сказал только одну фразу:

- Человек считает себя жертвой.

Потерпевшими по делу признали отца убитого Александра Романова, мужа учительницы Марины Пархимович, ее сестру и сына.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гособвинитель добавил, что преступление подросток совершил из хулиганских побуждений. Суд был закрытым, поэтому детали процесса, показания обвиняемого огласке не подлежат.

Процесс по этому резонансному делу длился меньше месяца: суд начался 19 августа. На момент преступления обвиняемому Вадиму М. не было 16 лет, поэтому заседания проходили за закрытыми дверями, в зале могли присутствовать только участники процесса. Потерпевшими по делу признали отца убитого Александра Романова, мужа учительницы Марины Пархимович, ее сестру и сына. В первый день суда они признавались журналистам, что до сих пор не понимают, какими были мотивы нападавшего подростка. Потерпевшие надеялись, что в суде картина прояснится.

Процесс по этому резонансному делу длился меньше месяцаФото: Павел МАРТИНЧИК

- То, что он совершил, и наказание, которое ему грозит, несоразмерны. За такое должно быть пожизненное, - говорил тогда муж убитой учительницы.

Напомним, трагедия произошла 11 февраля в школе №2 в Столбцах: 15-летний Вадим пришел в школу, оставил в классе рюкзак и вышел. А потом вернулся и напал с ножом на 50-летнюю учительницу истории Марину Пархимович, она преподавала в школе обществоведение и историю. Ее пытались защитить два одноклассника, Владислав Цвирко и Руслан Шутько, но обвиняемый отбился от них, ранив ножом. Педагог погибла, подростки получили травмы - несколько дней они провели в реанимации. Затем 10-классник вышел из кабинета, зашел в другой класс и напал на 11-классника Сашу Романова, который сидел за последней партой в ряду - парень скончался на месте. В коридоре он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, потом спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, поцарапал ей шею.

Сергей Романов, отец убитого 11-классника Саши.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После этого Вадим убежал из школы - через два часа его задержали сотрудники ОМОНа и милиции. Он никак не объяснил свои действия. В Следственном комитете рассказали, что накануне он не употреблял наркотики, психотропы или алкоголь. Экспертиза показала, что 15-летний Вадим в момент совершения преступления мог осознавать свои действия и руководить ими. Свою вину он признал частично.

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