«Это акция добровольная». Следователи Гомельской области помогут в уборке картошки

В интернет выложили письмо, в котором говорится о том, что следователи Гомельской области должны в выходной день прибыть на уборку картофеля в сельскохозяйственную организацию. Письмо поступило в подразделения Управления Следственного комитета по Гомельской области из областного общественного объединения «Союз следователей».

В письме говорится, что в преддверии дня образования СК Беларуси принято решение приурочить к профессиональному празднику проведение идеологического мероприятия «Следственный трудовой десант - 2019» и помочь сельхозпредприятию в уборке урожая, а именно национальной культуры - картофеля. Работы пройдут 14 сентября, когда в Гомеле будут праздновать День города, в хозяйстве «УваровичиЭлит» в Буда-Кошелевском районе.

Следователям нужно собрать картофель в поле за комбайном и отсортировать его на овощехранилище. Для этой работы необходимо около 80 человек. Глава «Союза следователей» просит начальников подразделений провести разъяснительную работу со следователями и сформировать списки добровольцев.

После работ в поле в сельском Доме культуры пройдет концерт и награждение лучших работников.

В Управлении СК по Гомельской области «КП» прокомментировали письмо и подтвердили: действительно, Гомельское областное общественное объединение «Союз следователей» выступило с инициативой оказать помощь одному из сельскохозяйственных предприятий региона в уборке урожая.

- Среди задач объединения - создание необходимых условий для активной общественной деятельности. Это акция добровольная. В ней примут участие все желающие члены «Союза следователей» из Гомеля и близлежащих районов. Мероприятие пройдет в выходной день. Безусловно, в нем не будут участвовать сотрудники, которые заступят на дежурства в следственно-оперативные группы, или которые будут отдыхать после суточного дежурства или те, которые по разным служебным и личным причинам не смогут принять участие в этой акции. К слову, я сама тоже приму участие, - рассказала официальный представитель управления Мария Кривоногова.

Члены «Союза следователей» всегда проявляют активную гражданскую позицию. К примеру, они ежегодно участвуют в общереспубликанской акции по высадке деревьев, занимаются благотворительностью, добавили в СК.