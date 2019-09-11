«Части Красной армии перешли границу Польши, их встречали хлебом-солью». 80 лет назад изменилась страна

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. А 22 июня 1941 года «гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз». Это известно еще из школьных учебников. Дата 17 сентября 1939 года, когда СССР по договоренности с Германией ввел свои войска в Польшу, много лет оставалась в тени. Как сегодня трактуют события 80-летней давности, почему менялись формулировки в школьных учебниках и была ли у СССР альтернатива - «Комсомолке» рассказал кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений БГУ Игорь Николаевич Кузнецов.

- Игорь Николаевич, в учебнике за 9-й класс есть раздел «Воссоединение Западной Беларуси с БССР. Поход Красной армии в Западную Беларусь…». Написано примерно следующее: мол, СССР вынудили войти в Польшу, иначе бы Германия все захватила, а мы пошли спасти своих белорусских и украинских братьев.

- Да, чтобы потом одних депортировать в ГУЛАГ, а других расстрелять. Абсолютно советская версия. На самом деле это был вероломный удар в спину Польше.

- Но ведь Красную армию тогда встречали хлебом-солью? Получается одна дата - 17 сентября 1939 года - вместила в себя и горе, и радость? С одной стороны - вероломный удар в спину, с другой - польский освободительный поход Красной армии.

- Да, контраст серьезный. Когда части Красной армии вступали в Западную Белоруссию, входили в города - их действительно встречали цветами и хлебом-солью. Условно можно разделить то время на два этапа: 17 сентября - конец октября - этап восторженной встречи освободителей. Но за частями Красной армии следовали 84 опергруппы НКВД, которые составляли списки на будущие депортации и расстрелы, выявляли офицеров и родственников офицеров польской армии.

А после октября 1939 года на территории Западной Беларуси начались аресты, подготовка к депортациям, начали выявлять классовые элементы, которые не устраивали советскую власть: чиновничество, слишком зажиточных…

Население Западной Беларуси узнало, что такое дефицит товаров первой необходимости, начались очереди за керосином, за спичками, мылом. Да, белорусы под Польшей считались вторым сортом - им меньше платили, их ограничивал языковой барьер, но зато было изобилие в магазинах. А в СССР жили в том числе и по карточкам.

- Слышала отзывы западных белорусов, которые говорили, что хорошо не жили ни при Польше, ни при Советах…

- Отзывы разные, но в целом жизненный уровень Западной Белоруссии значительно упал. К 1941 году был дефицит элементарных вещей. Вспоминали, что до прихода Советов «никто двери не закрывал», а еще было такое выражение про изобилие: «кольцом колбасы завязывали» вместо веревки или замка. Западных белорусов перевели на нормы снабжения Восточной Беларуси, которые были в разы меньше и скуднее польских.

- Правда, что в Западной Беларуси в польские времена была огромная безработица?

- Да. Но были хорошие пособия по безработице и выплаты по соцпомощи - на эту помощь западный белорус мог жить лучше, чем на зарплату в Советском Союзе. Но кто работал - те очень хорошо жили.

«Изначально Сталину нужен был предлог»

- Долгое время события 17-го сентября подавались однобоко…

- В учебниках всегда обходили стороной и 23 августа 1939 года - пакт о ненападении, подписанный Германией и СССР. Дежурная фраза: «1 сентября началась Вторая мировая война». И потом классическое: «Чтобы взять под защиту западных украинцев и западных белорусов части Красной армии вошли в Польшу».

Немецкие и советские военные совещаются в Брест-Литовске (22 сентября 1939 г.) Фото: pikabu.ru.

И ни слова о том, что это было разделение Польши по секретному протоколу, что Германия и СССР договорились занять эту территорию. Немецкая сторона начала войну 1 сентября, а 3-го числа уже обратилась к СССР, что тот должен выполнить свои обязательства по секретному протоколу.

- Зачем тогда Сталин тянул до 17 сентября?

- Чтобы не выглядеть агрессором в глазах мировой общественности. В 1933 году СССР поставил подпись под международной конвенцией об определении агрессора. Там был пункт, что агрессором считается не только сторона, нарушившая это международное обязательство, но и та, что, не объявив войну, вторглась на территорию другого государства. 17 сентября 1939 года это и произошло, поскольку это была территория не Западной Белоруссии: по Рижскому договору 1921 года эти территории уже относились к Польше.

Мы можем возмущаться, но это был международный договор.

Руководство Советского Союза откровенно заявляло: «Мы не можем сразу войти в Польшу, нас неправильно поймут». Предлог был избран такой: мол, Варшава пала, польское правительство покинуло страну. И советское руководство приняло решение 17 сентября взять под защиту Западную Украину и Западную Белоруссию.

- Но ведь Варшава не сдавалась до конца сентября 1939 года?

- Последние бои на территории Польши продолжались вплоть до 4 октября. Это был лишь повод, а не причина. Как только Вячеслав Молотов (председатель Совета народных комиссаров СССР. - ред.) направил поздравительную телеграмму немецкой стороне о взятии Варшавы, Красная армия стала готовиться к наступлению.

Я более 20 лет преподаю на факультете международных отношений, но не нашел ни одного документа, чтобы с 1921 по 1939 год советская сторона настойчиво по дипломатическим каналам решала вопрос о возвращении Западной Украины и Западной Белоруссии. Но после подписи пакта о ненападении все произошло быстро и военным путем - вторжением на территорию другого государства.

«Поначалу поляки считали это недоразумением»

- Почему Польша молчала о введении советских войск?

- Поначалу поляки считали это недоразумением. Польский маршал Эдвард Рыдз-Смиглы дал своим войскам команду не вступать в бои с Советами. Да и польские войска не могли сражаться на два фронта, все силы были брошены против немцев, сопротивление Красной армии было минимальным: в основном пограничные бои.

Ситуация для Польши оказалась критичной: когда Советский Союз ввел войска, у поляков не осталось шансов устоять против Гитлера. Возможно, у поляков была надежда, что Красная армия поможет им воевать против Гитлера, поляки же не были посвящены в детали секретного протокола между Германией и СССР.

В перестроечный период появилась, наконец, информация, документы, начали изменять учебники истории. И в Беларуси это тоже произошло. В конце 1990-х годов вышел двухтомник «Нарысы гісторыі Беларусі», его подготовил Институт истории НАН Беларуси. Там все объективно написали: что это было вторжение и агрессия, что пакт о ненападении привел к началу Второй мировой войны.

Но к началу 2000-х эти учебники исчезают, появляются новые. Сегодня некоторые заявляют, что пакт о ненападении был триумфом дипломатии СССР… Этот разворот мне непонятен, ведь еще в 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил этот факт, объявив, что в тех условиях эта мера привела к развязыванию Второй мировой войны.

- В учебниках еще звучит вопрос: был ли летом 1939 года у СССР другой выбор?

- Можно сравнить численность вооруженных сил Германии и СССР в 1939 году: численность личного состава, артиллерии и танков. Соотношение примерно один к пяти в пользу СССР по личному составу, один к семи - по артиллерии и один к десяти - по танкам.

То есть в 1939 году Советский Союз был самой мощной военной державой. Любое его слово («нет, не будем подписывать»), любое вступление в коалицию с той же Англией и Францией, пусть и не в августе 1939 года, а позже - для Германии это означало бы поражение.

Германия в принципе не смогла бы вести боевые действия против СССР. Так что варианты у СССР были. Другое дело, что пакт с Германией был подписан в пику Англии и Франции; в отношениях с ними, не секрет, были различные трения. СССР просто не надо было подписывать этот пакт - и Германия в то время была бы неспособна вести войну на два фронта.

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