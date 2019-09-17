«Банты, цепочки и рубашка мужа». Лайфхаки от стилиста, как осенью выглядеть модно и сберечь деньги

«Комсомолка» узнала у столичного стилиста Марии Тишкевич, как выглядеть модно этой осенью, не потратив много денег.

- На подиумы пришел slow fashion (с англ. «медленная мода». - Ред.), поэтому мода последних сезонов достаточно стабильна, многие тренды остаются с нами на несколько сезонов. Но совершенно точно, если вы хотите быть в тренде, нужно убирать из гардероба приталенные короткие жакеты и юбки-карандаши до колена. Сейчас в моде жакеты оверсайз, что называется, с мужского плеча, и юбки французской длины (на ладонь ниже колена) и миди, - рассказывает стилист Мария Тишкевич.

- Маша, какие вещи можно оставить и обыграть их, чтобы быть фешенистой?

- Можно оставить твидовый пиджак. От него может попахивает нафталином, если носить его со строгими брюками или юбками. Но можно и нужно для придания актуальности миксовать строгие вещи с максимально отдаленными по стилю предметами гардероба. Надевайте твидовый пиджак с кожаными брюками, рваными джинсами, футболкой с принтом. Юбку-карандаш модницам лучше носить с джемперами грубой вязки, плотными колготками и с ботинками на грубой подошве. Оставляем в осеннем гардеробе летящие шифоновые или шелковые платья ярких расцветок. И также миксуем их с максимально не романтичными вещами: грубыми ботинками, казаками, кроссовками, бомберами и косухами. По-прежнему остается актуальным тренд - футболка под жакет. Этот прием особенно хорошо применять женщинам постарше - футболка и кроссовки с классическими или базовыми вещами отлично смягчают возраст женщины. Забираем в новый сезон тренд на звериный принт - это уже классика, которая нас никогда не покинет. Поэтому смело вкладываем деньги в леопардовую сумочку или лодочки.

Топ-10 микротрендов, чтобы не выглядеть скучно

Остромодно смешивать серьги из разных пар (крупную с небольшой). Фото: zolotoy.ru

Микротренды не требуют больших финансовых вложений, но позволяют завоевать статус фешенисты.

1. Цепочки в несколько рядов - mush have для модниц! В сете можно миксовать как цепочки с кулонами, так и без.

Белорусский стилист Натали Роше уже использует миктротренд в своих образах. Фото: Инстаграм

2. Розы. Цветочный принт актуален этой осенью, но именно одежда или аксессуары с принтом роз - вишенка на торте.

3. Пояса. Надевайте их по два-три разной фактуры. Классический жакет или скучное пальто с такими аксессуарами - заявка на модный образ.

4. Ремни-баски. Современная мода предлагает нам съемные баски, которые можно применить на любой жакет или платье. Они должны быть максимально брутальными без намека на женственность: в них вы будете выглядеть и стройнее, и остромоднее.

Недавно Кейт Миддлтон вышла в свет в пастельно-голубом платье в розочки от королевского дизайнера Эмилии Викстед. Кейт как всегда выглядела безупречно и ультрамодно. Фото: elle.ua

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер недавно тоже появилась на красной дорожке в платье с актуальным принтов в розы. Фото: Инстаграм

5. Шейные платки и шарфы. Эти аксессуары можно повязывать на ручку сумки, поверх джемпера, водолазки или на запястье.

6. Банты. Этот тренд - результат веяния Викторианской эпохи. Можно как покупать блузы с готовыми бантами, так и носить шелковые платки и шарфы, повязав их бантом, отдельно. Надевайте такой бант под жакет, поверх ворота платья, пусть он выглядывает из-под пальто.

7. Перчатки. В этом сезоне выбираем либо очень длинные, либо максимально короткие перчатки ярких цветов.

8. Обручи и заколки. Жемчужинки в виде декора оставляем в летнем сезоне, осенью лучше остановиться на заколках и обручах из твида или бархата. А можно просто заколоть волосы сетом из невидимок - такой тренд подойдет дамам любого возраста.

9. Браслеты. Выбираем максимально массивные и носим поверх водолазки или тонкого джемпера.

10. Береты. Мода на этот классический головной убор уже второй сезон держится на подиумах, и не зря! Береты идут всем, только нужно знать правила, как их носить в зависимости от формы лица. Сочетайте берет с другими микротрендами.

Топ-5 модных лайфхаков: как быть стильным и не потратить ни копейки

Заимствуйте футболки, кардиганы, пуловеры, рубашки у мужа, папы, бойфренда или брата. Фото: howmade.ru

Рубашка мужа

Стиль гранж актуален в этом сезоне, а это нарочитый оверсайз и небрежность. Заимствуйте футболки, кардиганы, пуловеры, рубашки у мужа, папы, бойфренда или брата. Сочетайте их либо с женственной обувью, либо с грубыми ботинками.

Платье вместе с брюками

Чтобы выглядеть актуально, а не смешно, сочетайте брюки со свободными платьями-рубашками, платьями-кимоно. Лучше всего в этом случае подойдут брюки-дудочки или максимально широкие.

Чтобы выглядеть актуально, а не смешно, сочетайте брюки со свободными платьями-рубашками, платьями-кимоно.

Тупоносые ботинки

Да, вы не ослышались, тупоносые ботинки снова в моде. Острый тренд, поэтому не всем может быть близок. Но если у вас есть такая пара со времен 90-х, смело доставайте, реставрируйте и носите.

Жена Ивана Урганта Наталья Кикнадзе уже давно щеголяет в тупоносых ботинках от Gucci. Фото: Инстаграм

Ассиметричные серьги и винтажная брошь

Остромодно смешивать серьги из разных пар (крупную с небольшой), но они должны быть схожи по тематике (например, розы с розами) или из одного материала. Можно носить просто одну крупную серьгу. Вернулись в моду и броши. Открываем бабушкины шкатулки и украшаем лацканы жакетов или пальто брошью, можно декорировать одежду одной брошью или целыми сетами украшений, схожими по стилистике.

Классика и широкие сапоги

Очень модно и неизбито заправлять классические брюки в широкое голенище сапог. Если есть сапоги-трубы или казаки, смело носите их в сочетании с классическими брюками.