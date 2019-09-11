Команда Европы победила США в легкоатлетическом матче

724,5:601,5 – такой итоговый счет матча в пользу Европы. Напомним, атлеты соревновались в 37 видах программы.

Непередаваемые эмоции.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во второй день из белорусок первой в своем виде стала Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину), второй - Анна Малыщик (метание молота), третьей Эльвира Герман (бег с барьерами). Днем ранее первым в прыжках в высоту первым стал Максим Недосеков, Татьяна Холодович заняла второе место в метании копья.

Бег на 1500 метров у женщин.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В целом матч понравился болельщикам своей зрелищностью: атлеты самого высокого уровня подарили яркие соревнования с драматичными развязками.

Например, многократная чемпионка мира и призерка Олимпиады-2016 Эшли Спенсер лидировала в беге на 400 м с барьерами, но незадолго до финиша упала и осталась последней.

Драма на матче Европа – США: многократная чемпионка мира и призерка Олимпиады-2016 Эшли Спенсер лидировала в беге на 400 м с барьерами, но незадолго до финиша упала и осталась последней.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анна Рыжикова и ее итоговые секунды зафиксированы на отметке 55.32.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эшли Спенсер долго переживала падение и на финиш пришла со временем 1:41.14.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бег на 1500 метров у женщин.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бег на 800 м у мужчин.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бег на дистанцию 110 метров с барьерами. Посмотрите на эти лица.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Победитель забега на 400 м у мужчин David Kendziera. Как все американцы он гарцует с флагом своей страны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эмоции команды Европы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все силы оставили на дистанции.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Владимир Высоцкий пел про прыжки в высоту, но тут вспоминается его строчка: "Хоть у всех толчковая — левая, А у меня толчковая — правая!"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Привет участникам соревнований!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прыжки в длину.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Матч Европа - США по легкой атлетике в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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