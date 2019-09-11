MEGATOP поздравляет Брест с 1000-летием

Представители компании MEGATOP 7 сентября приехали в Брест, чтобы лично передать мэру города Александру Рогачуку, а в его лице и всем брестчанам, теплые поздравления и необычный сувенир. Это сувенирный кованый сапожок, выполненный из 1000 монет.

- Мы желаем Бресту прирастать яркими талантами! Пусть каждая монетка на этом сувенирном сапожке будет знаком того, что в городе появился еще один житель, который прославит Брест на весь мир, сделает его еще красивее и богаче. Мы с большим удовольствием приезжаем в Брест - он всегда теплый и уютный, и здесь живут замечательные люди. Желаем городу процветания, а всем его жителям - здоровья и солнечных дней! - передает поздравления Екатерина Астапенко.

Мэр Бреста Александр Рогачук остался доволен подарком: денежный ботинок на удачу - это оригинально!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ну а на прогулки по тысячелетнему Бресту компания предлагает отправиться в модной и удобной обуви из MEGATOP. Покупателей рады видеть в 5 магазинах сети в Бресте, а также в Пинске, Барановичах, Ивацевичах, Кобрине и других крупных городах. Всего в Беларуси открыто более 70 торговых объектов. Это современные, просторные и модные магазины обуви и аксессуаров, где каждый сможет подыскать себе обновку по приемлемой цене.

В MEGATOP уже поступила новая коллекция осень-зима 2019/2020 - туфли, полуботинки, ботинки и сапоги из натуральной и искусственной кожи высокого качества. Более тысячи моделей женской, мужской и детской обуви и аксессуаров к новому сезону.

- У Бреста есть своя обувная особенность. Это наш самый южный город, поэтому здесь раньше всех в стране начинает продаваться летняя обувь и немного позже - зимняя. Ведь иногда бывает так, что в Витебске уже снег выпал и люди переобулись в сапоги, а в Бресте еще тепло и ходят в ботинках. Мы стараемся отвечать запросам каждого региона - у нас вы всегда сможете найти обувь по сезону, - рассказывает Екатерина Астапенко, начальник службы розничной торговли компании.

К этой осени магазины MEGATOP пополнились и классическими моделями, и трендовыми. Например, на полках можно найти и удобные туфли на устойчивом каблуке, и стильные лоферы, и ультрамодные в этом сезоне ботинки в стиле панк-рок.

Проверенные временем модели, на которые есть постоянный спрос, компания заказывает у производителя к каждому новому сезону. Дизайнеры компании дорабатывают и чуть обновляют старые, но полюбившиеся покупателям модели, а технологи контролируют процесс производства. С фабрики в магазины уезжает только проверенный товар. Кожаная обувь брендов Happy Family, Gino Grando соответствует ГОСТу.

Туфли и полуботинки из новой коллекции, выполненные из высококачественной экокожи, можно купить по цене от 70 рублей, из натуральной кожи - от 90 рублей.

Делать покупки в MEGATOP особенно выгодно, если участвовать в акциях. Например, сейчас в магазинах сети нужно следить за ценниками. При покупке двух товаров в чеке можно получить скидку на обувь, галантерею или аксессуары до 70%!

Условия акции простые. При покупке двух товаров с белым ценником предлагается скидка 30% на второй товар. Товар с белым ценником + товар с красным ценником - скидка 50% на второй товар. А за два товара с красным ценником дают сразу 70% на второй товар. В акции участвуют мужская, женская, детская обувь, галантерея, белье и аксессуары.

Кстати, у сети есть интернет-каталог, в котором можно не выходя из дома выбрать понравившуюся обувь и узнать, есть ли нужный размер в ближайшем магазине.

КСТАТИ

MEGATOP в 2019 году стал победителем потребительской «Премии №1» в номинации «Сеть магазинов обуви». Кроме этого, доверие белорусов к бренду подтверждают и награды MEGATOP в престижных конкурсах «Бренд года» и «Выбор года» в 2017 и 2018 годах.