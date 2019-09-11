Удивительно, но факт: цены в Беларуси упали во второй раз за год

После небольшого роста в июле потребительские цены вновь пошли вниз. Как подсчитал Белстат, в августе по сравнению с июлем они снизились на 0,2%.

Это уже второй с начала года случай дефляции. Первые пять месяцев цены росли, а в июне - снизились на 0,1%.

Явление не самое привычное, но для белорусской экономики - уже не редкость: до этого цены снижались в мае прошлого года. А в 2017 году дефляция была два месяца подряд, в 2016-м - один. А до того ее не было около семи лет.

Всего же с начала 2019 года цены поднялись на 2,9%, в годовом выражении (к августу 2018-го) - на 5,6%.

В августе снизились цены на продовольственные товары - по отношению к июлю на 0,6%, на непродовольственные цены не изменились.

Что подешевело больше всего среди продуктов питания? В списке: помидоры (минус 57,4%), морковь (36,3%), виноград (31,6%), сладкий перец (29,5%), картофель (26,8%).

На 19,7% стал дешевле лук, на 19,22% - свекла. Бананы подешевели на 13,7%.

Сезонный фактор сыграл разную роль для разных культур. Существенно подорожали яблоки (на 11,3%), чуть меньше свежие огурцы (9,8%) и чеснок (5,5%), куриные яйца (4,6%) и куры (на 4,3%), пшенная крупа (4,1%), соленая сельдь (3,7%), рассольный сыр (3,4%).

Овощи в целом стали дешевле на 26,3%, фрукты - на 4,9%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8%.

Одежда за месяц подорожала примерно на 0,8%, обувь - подешевела на 0,95%.

Услуги в среднем «потяжелели» на 0,3%. Больше всего - плата за детские сады и услуги банков, подорожавшие на 4,4%.

Официальный прогноз предполагает, что инфляция в этом году составит 5%. В 2018-м цены выросли на 5,6%.

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур в августе отмечал, что во второй половине года инфляционные процессы могут замедлиться, поскольку уходят факторы, вызвавшие рост цен в прошлом году - «ускоренный рост заработных плат, конъюнктурный шок на рынке продовольствия, повышение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке».

В то же время население, судя по данным регулярного опроса Нацбанка, видит картину по-другому. В свежем обзоре говорится, что в августе ощущаемый белорусами уровень инфляции (за последние 12 месяцев) составил 12,8% и вырос по сравнению с маем на 0,6 процентного пункта.

Возрос и ожидаемый населением уровень роста цен на ближайший год - до 13,1%.

В Белстате такой разрыв в фиксируемом и ожидаемом уровне роста цен объясняли тем, что цены на некоторые товары повседневного спроса росли значительно быстрее инфляции.

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