«Фото публикую, но лицо прикрываю». Кошмар современных мам - показать в сети некрещенного младенца

В мире много загадочного. Почему кот долго смотрит в пустоту? Почему невозможно удержаться, когда рядом кто-то зевает? И зачем добавлять в соцсети фото детей и младенцев, но при этом пытаться их как-то спрятать? Одни фотографируют ручки, пальчики и пятки, другие изощряются снять ребенка так, чтобы не было видно лица. А некоторые просто закрывают малыша эмодзи (картинкой) тигра или котика. Зачем?

dmitriy_malikov Семья - это команда! Где один - за всех и все- за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!

Несколько белорусских девушек согласились объяснить свое поведение:

- Я верю, что некрещенного ребенка легко сглазить, ведь считается, что его душа до крещения беззащитна, - рассказывает Марина.

- Мне тоже интересно, зачем девушки прячут лица. Разве сглазить можно только по глазам? Выглядит глупо. Я вообще не делюсь снимками, где дочка хорошо видна. Если и добавляю фото, то такие, где есть только ручки или ребенок к камере спиной. Зачем кому-то рассматривать младенца? Чтобы подумать: а мой-то пупс красивее? Оценить, похож ли на родителей? Или, что еще хуже: эта родила, а у меня все никак? Зачем нам этот негатив или зависть, - объясняет Вероника.

xenia_sobchak Натуся, Вся наша семья поздравляет тебя с днем рождения,девочку с огромным добрым сердцем и королеву Красоты, и ждем снова в гости Happy birthday!!

- Я часто оставляю отзывы о детских вещах и поэтому фотографирую ребенка: так проще передать форму, габариты и т. д. А лицо сына светить не хочу, поэтому и закрываю его стикерами зверят. Мило же! К тому же в интернете столько извращенцев и педофилов, которые используют фото детей в своих гнусных целях! - поясняет Настя.

Возникает резонный вопрос: а не логичнее ли вообще не выставлять фото малышей на всеобщее обозрение? Не было бы тогда и виртуального сглаза, и порчи, и негатива.

- Ребенок - это важная часть моей жизни, самое обожаемое существо в мире. Мне хочется поделиться своими чувствами и новостями с подписчиками. Первая прогулка, первый шаг, первый день рождения. Люди же делятся фотографиями своих котиков и собачек. Только это почему-то не вызывает столько вопросов в обществе, - объяснила Марина.

lobodaofficial Мой кислород в безвоздушном пространстве

- Я активный пользователь Инстаграма, - говорит Вероника. - Я делюсь со своей аудиторией почти всем, что происходит в моей жизни. А большую ее часть я провожу с ребенком. Так почему я должна его скрывать? Я не хочу прятать свою дочь, я лишь хочу оградить ее от всяких неадекватов.

Противников виртуальной игры в прятки тоже хватает. Достаточно спросить мнения своих коллег и знакомых.

- Инстаграм - это рассадник отклонений. Мамаши, которые прячут лица детей, когда вы идете в поликлинику или на прогулку, тоже ребенку маску надеваете? Не дай бог увидят и сглазят! А почему, когда фотографируете двоих детей, то лицо заклеиваете только одному? Второй, мол, уже взрослый и пусть сам от сглаза отбивается? А еще меня умиляют дамочки, которые фотографируются со своими мужиками, но клеят им на лица сердечки. Вот где высший пилотаж тупости! Если бы мужчина не хотел светиться в профиле своей ненормальной дамы, он бы и не позировал, - эмоционально замечает Татьяна.

lopyrevavika Говорят, счастье нельзя измерить и взвесить... но у акушеров получается! Спасибо, что выбрал нас baby Mark Leo V

ЧТО ДУМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

ПРОТИВ: «Люди объясняют свою тревогу порчей и сглазом»

- Порча и сглаз - всего лишь понятия, которыми люди пытаются обозначать необъяснимые явления, состояние невнятной тревоги, - уверен психотерапевт Дмитрий Клевцов. - Состояние, когда человек не видит причинно-следственных связей негативных ощущений, которые, казалось бы, не имеют внешних и внутренних источников. По сути дела, слова «порча» и «сглаз» - некий архаический способ структурирования внутренней тревоги. Он остался еще от предков-славян, верящих в языческих богов и ведунов, которые могли отвести гнев различными обрядами.

Когда чувство внутренней тревоги облекается в определенное слово, уже появляется фобия. Кстати, различные колдуны и ворожеи активно пользуются нашей внушаемостью. Пошепчут, сделают пассы руками и все - чувство тревоги снято, человек уходит успокоенным.

nyusha_nyusha Доброе утро мир

На мой взгляд, сглаза и порчи не существует. Есть только внутренние проблемы, которые можно решить со специалистами.

ЗА: «Мы просто не можем это диагностировать»

- Мы не можем отрицать возможности отрицательного биоэнергетического воздействия одного человека на другого, в простонародье - сглаза, - не согласен генеральный директор Федерального научного центра традиционных методов диагностики и лечения Алексей Карпеев. - Но проблема в том, что и диагностировать это воздействие мы никак не можем. Не придумали еще таких приборов или просто методики диагностики. Да и с точки зрения врачей, так называемые сглаз и порча не являются решающими в течении той или иной болезни.

mmott23 Первое фото тут в 2019 должно быть таким С Новым Годом

Сейчас мы изучаем развитие технологии сознания. Сколько известно случаев чудесного, почти мистического исцеления от страшных болезней? Почему это происходит, мы пока не знаем. По всей видимости, человек может влиять на других и в негативном смысле, ускоряя течение болезни, также благодаря каким-то процессам в мозге. Если мы поймем, почему происходит исцеление или, наоборот, резкое ухудшение, мы совершим гигантский шаг в понимании саморегуляции нашего организма и действия мозга. А как же наличие различных энергий, о которых толкуют экстрасенсы и колдуны? Может быть, в них все дело? Пока мы можем только предполагать…