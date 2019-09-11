«Когда говорят о деньгах, учительница выходит из класса». Родители - о поборах в школах

Из года в год родители школьников жалуются: «Вроде бы среднее образование у нас бесплатное, а все сборы добровольные, но сдавать деньги родителям школьников приходится постоянно». Очередным поводом вспомнить о явлении, которое в народе давно окрестили поборами, стало не только начало учебного года. В интернете появился сайт, на котором считают поборы с родителей школьников и детсадовцев. С начала сентября счетчик накрутил больше 100 тысяч рублей. Эта цифра сложилась из сумм, которыми поделились родители: на ремонт, учебники, подписку или покупку товаров. «Комсомолка» спросила у родителей, на что им приходится сбрасываться.

Пластиковые окна в классе ставили сами

Недовольство родителей тем, что наше бесплатное образование не совсем бесплатное, вечно. Так же, как и недовольство учителей, что они уже больше не могут трясти деньги из родителей, но приходится. Правда, в конце 2016 года вышло постановление Министерства образования, которое запрещало родительским комитетам собирать деньги. Все средства должны перечисляться на расчетный счет школы, а оттуда выделяться на нужды класса. Никакой налички в руках педагогов - даже на подарки именинникам собирать нельзя. Питьевая вода, туалетная бумага, салфетки - на все должен выделять деньги попечительский совет из перечисленных родителями на расчетный счет.

- А мы вот только вчера сдали наличными по 20 рублей на воду детям, - рассказывает минчанка Марина. И ее история не уникальна. - Нам учительница сказала прямо: вот расчетный счет школы, можно перечислить деньги, но далеко не факт, что нашему классу с этой суммы что-то достанется.

Поэтому родители решили, что лучше самим собрать деньги на воду, салфетки и туалетную бумагу. Детям в любом случае это все нужно.

- Наша учительница действительно не связана с нашей наличкой, ей строго-настрого запретили. На собрании она выходит на 20 минут и говорит: «Сейчас вы можете решить свои материальные вопросы». Тогда самая активная мама собирает деньги, а потом покупает, что нужно детям.

Летом в классе, где учится сын Марины, родители поменяли окна и сделали ремонт.

- Формально нас никто не заставлял, но любые родители захотят, чтобы их дети учились в кабинете, в котором не дует из окон. Мы поставили пластиковые окна, - рассказывает женщина. - Ждать, что это сделают не за наш счет, было бессмысленно.

В Министерстве образования не раз говорили, что все сборы на ремонт должны быть добровольными, но на практике нередко оказывается несколько иначе.

- В нашей школе на ремонт сдавали деньги буквально пару раз за 9 лет учебы, - рассказывает минчанка Ольга. - Но знаю, что у друзей сына сдают на ремонт чуть ли не каждый год. А наша школа, кстати, выглядит гораздо лучше, чем та, где учатся эти ребята.

Интересная ситуация приключилась в прошлом году в Полоцке. Отец школьника отказался сдавать деньги на ремонт школы и столкнулся с давлением попечительского совета и работников школы. Тогда мужчина обратился в прокуратуру.

- Прокуратура выяснила, что родителям не говорили о добровольном характере сбора денег. Напротив, на собраниях им передавали листок, на котором был указан расчетный счет, нужная сумма и дата, до которой нужно заплатить. Родителей также обязывали приносить в школу квитанции о перечислении этих денег, - говорил газете «Полацкі веснік» помощник прокурора Полоцкого района Алексей Корытько. - Виновных работников школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Начальнику отдела образования, спорта и туризма райисполкома внесли представление об устранении нарушений.

Факультативы не могут быть платными

Стоимость учебников уже второй год одинакова для всех школьников: с 1-го по 11-й класс за год пользования книжками родители платят 12 руб. 75 коп. Но занимаются в школах не только по учебникам. Как минимум нужны тетради на печатной основе, часто просят купить дополнительные пособия по иностранному языку.

- Использование рабочей тетради на печатной основе не является обязательным. Учитель должен проявить гибкость в организации образовательного процесса - в частности, предложить ученику выполнить похожие задания из учебника. Ни делать замечания, ни снижать отметку за отсутствие тетради на печатной основе учитель не имеет права, - рассказывала «Комсомолке» директор Национального института образования Валентина Гинчук.

Еще одна вечная добровольно-принудительная трата - подписка на газеты. Учителя сдают деньги на периодику по профилю и не только, родители годами выписывают своим чадам газеты, подшивка которых потом пылится в классе.

Платить приходится и за дополнительные занятия в школе (расходы на репетиторов у желающих их нанять родителей не в счет). Пару лет назад родители жаловались, что в некоторых школах убрали все бесплатные факультативы. Раньше занятия стояли в расписании после уроков, а из-за позднего окончания на них просто не оставалось времени. Тогда решили проводить занятия на платной основе и нулевым уроком. Оказалось, что это нарушение.

- Типовым учебным планом общего среднего образования, утвержденным постановлением Министерства образования, предусмотрены учебные часы на проведение факультативных занятий, которые финансируются за счет бюджета. Проще говоря, все факультативы бесплатные. Есть дополнительные услуги или платные дополнительные занятия по выбору учеников, - объясняли «Комсомолке» в Министерстве образования.