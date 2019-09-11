Владимир Пугач сыграет в спектакле самого себя

17 сентября в Минске состоится премьера совершенно необычного для нас спектакля «Шоу присяжных заседателей». Новаторство в том, что в ход спектакля будут вовлечены зрители. С помощью своих телефонов и интерактивного экрана они смогут влиять на происходящее на сцене. Придумал этот спектакль в прошлом телевизионный режиссер Владимир Максимков, и до сих пор опыта постановки театральных проектов у него не было.

Владимир Максимков придумал спектакль, эпиграфом к которому можно сделать сталинскую фразу: "Был бы человек, статья найдется".Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Главным героем спектакля выступит лидер группы «J:Морс» Владимир Пугач. По сюжету он оказывается в гостях у странных людей, которые называют себя бывшими судьей, прокурором и адвокатом. Герой получает предложение принять участие в игре в «судебный процесс» в роли обвиняемого. Он соглашается, но интересуется, какое же преступление совершил. Ему отвечают, что это несущественно - преступление всегда найдется... Ведь скелеты в шкафу есть у каждого… Чем закончится этот суд, до конца не знает даже автор идеи.

Накануне премьеры мы решили поговорить с рок-музыкантом Владимиром Пугачем.

- У меня пока не было никакого опыта участия в спектаклях, за исключением студенческих капустников. Поэтому рассуждать о драматургии не берусь, - признался нам Владимир. - Но я видел, как рождается этот спектакль от идеи до пьесы, как обрастает деталями. И для меня это было эмоциональное потрясение, волшебство.

- А что если спектакль пойдет не по плану?

- Как известно, самая лучшая импровизация - та, которая хорошо спланирована. Все развилки сюжета учтены и обыгрываются на репетициях. Так что, надеюсь, импровизация останется в рамках заданной темы.

Владимир Пугач будет играть самого себя, правда, в необычных обстоятельствах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А петь будешь?

- Режиссер Максимков не запрещал это говорить, так что буду. Судя по всему, в антракте, чтобы зрители не разбежались (смеется). А вообще, по жанру это близко к мюзиклу, причем 80 - 90% композиций будет группы «J:Морс». Мне очень интересно посмотреть, как наша музыка работает в непривычных для нее условиях и обстоятельствах.

- Другие роли исполняют актриса ТЮЗа Виктория Кадрова, актер Купаловского театра Игорь Денисов, шоумен Олег Титков (он адвокат в спектакле) и хореограф Михаил Каминский (прокурор)…

- Максимков создал такую удивительную атмосферу на репетициях, будто мы - маленькая семья. Все горят энтузиазмом. Для меня космос - наблюдать, как тонко и ответственно работают профессиональные актеры. Ощущения от репетиций, конечно, совсем не такие, как из зала, когда ты просто смотришь спектакль.

- Пригласил ли ты кого-то на спектакль?

- Дочь пригласил, друзей, знакомых актеров, которые всегда зовут меня на свои премьеры. А вот теперь и у меня выдалась такая возможность.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Шоу присяжных заседателей»

17 сентября, 19.00, Малый зал КЗ «Минск»

Цена билетов: 23 - 32 руб.

Осенью группа "J:Морс" отмечает свое 20-летие большим туром. Фото: Роман СТРИГА

КСТАТИ

J:Морс этой осенью отправляется в тур, посвященный 20-летию группы. Кроме сольного концерта в Минске в Prime Hall 2 ноября, "морсы" выступят в 11 городах, включая Москву.