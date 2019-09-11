Бывший муж женщины, которая с тремя детьми нашлась в России: «Переживаю за них, не знаю даже адрес»

Правоохранители Беларуси и России нашли 45-летнюю Наталью Ахтель, которую разыскивал ее бывший муж Андрей. Женщина собрала вещи и без предупреждения в начале августа уехала в неизвестном направлении с тремя детьми. Старшим - 15 и 14 лет, они от брака с Андреем, младшему - 3 годика.

- Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - коротко отчитались о том, что семья найдена, в МВД.

Андрею выслали фотографию бывшей супруги с детьми, на которой стоит дата 9 сентября. Телефона или адреса, по которому теперь живут дети, их отец не знает.

- Мне сказали, что она не изъявила желания возвращаться, дети тоже не сказали, что им там плохо, поэтому милиция не видит оснований возвращать сюда кого-либо. По ее словам, она в ближайшее время хочет сделать все документы, чтобы остаться в России. После закрытия поисков мне еще не присылали из милиции никаких документов. Возможно, там будет все написано: адрес, объяснительная от нее. Пока я ничего не знаю, - говорит Андрей.

Мужчина по-прежнему живет в Пружанах и недоумевает, почему бывшая супруга так спонтанно переехала. Он подозревает, что Наталья связалась с какой-то религиозной организацией. В Пружанах она посещала православную церковь, дети ходили в воскресную школу, но потом стала общаться с другими верующими. Другая версия - женщина просто скрывается от долгов: общие знакомые рассказали, что она занимала у них деньги.

- Возможно, ей кажется, что это лучшее решение, но у меня в голове это не укладывается. Она общалась с этими людьми, к которым уехала, несколько месяцев. За это время можно было подготовить почву. Пусть бы даже в грубой форме сказала мне: «Все, я уезжаю с детьми, не ищи нас, там у нас все хорошо, дети будут учиться, медстраховка имеется, жилье имеется». Возможно, она детям говорит, что они меня не интересуют…

- Вы бы хотели с ними отношения поддерживать?

- Хотелось бы, конечно, они все-таки мои дети, какими бы ни были отношения с женой. Я не против, чтобы они там жили, если им там хорошо. Но пусть она сделает документы, отправит сына учиться, дочь пусть доучится… Если мне поставят условие: я буду для них враг номер один, но у них будет все хорошо - я согласен на это. Главное, что я буду знать, что у детей все сложилось, - рассуждает Андрей Ахтель.

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Женщина с детьми уехала еще в августе, но муж надеялся, что это временно и бывшая супруга вернется. В розыск обратился только тогда, когда в начале сентября дети не пришли в школу (читать далее)