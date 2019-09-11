Белстат: На участие в переписи населения у человека уйдет 10-15 минут

Перепись населения Беларуси пройдет с 4 по 30 октября и будет сильно отличаться от предыдущей, состоявшейся в 2009 году.

Впервые поучаствовать в ней можно будет онлайн, самостоятельно заполнив анкеты. Несколько дней данные о тех, кто уже все сделал сам, будут собирать. И только с 21 октября, отмечают в Национальном статистическом комитете, по квартирам и домам отправятся переписчики - к тем, кто не переписался через интернет.

Они будут пользоваться исключительно планшетами. Перепись безбумажная.

В отличие от прошлой кампании, в этот раз, кстати, переписчикам платить не будут. Их обещают набирать на волонтерской основе, в основном - среди студентов.

В школах, домах культуры и других местах, определенных местными властями, также будут работать переписные пункты, куда можно будет прийти для участия в переписи, рассказала журналистам председатель Белстата Инна Медведева.

Кроме того, переписные пункты появятся в закрытых учреждениях (больницах, воинских частях, местах заключения) и на некоторых крупных предприятиях.

Сайт переписи уже действует в тестовом режиме. У него два имени: census.by и перепись.бел.

В ноль часов 4 октября он начнет работать полноценно. Переписаться можно будет, используя данные из действующей в стране межбанковской системы идентификации. В таком случае уже заполненными будут фамилия, имя отчество и дата рождения. Можно и ввести все это самостоятельно. Авторизация на сайте переписи - через номер телефона и личный номер в паспорте.

В Белстате обращают внимание, что никакие банковские данные граждан к ним не попадут, а интеграция с межбанковской системой проведена только для удобства пользователей.

После того, как анкета будет отправлена на сервер Белстата, внести в нее изменения не получится - данные сразу же будут зашифрованы, доступа к ним никто иметь не будет до их обработки.

Какие вопросы зададут белорусам в этот раз? Кроме привычной информации о себе и членах семьи, количестве домохозяйств в квартире, образовании и работе, родном языке и других, в анкету включат новые вопросы: о миграции и сельскохозяйственной активности. Всего будет около 50 вопросов.

Уход переписи в онлайн поможет избежать ошибок при заполнении анкеты, подчеркивают в комитете. Пользователь во время заполнения будет получать подсказки. В случае ошибки сработает и система контроля.

- Например, если человек написал, что у него есть ребенок 12 лет, а потом указал, что ребенок вступил в брак, система ему укажет, что есть ошибка, - рассказала зампредседателя Белстата Жанна Василевская.

Инна Медведева подчеркнула, что перепись населения позволит получить широкую демографическую характеристику страны:

- Это корректная информация о численности населения, количестве домохозяйств, - перечислила она. - Мы раз в 10 лет получаем информацию о фактической безработице.

Глава комитета сообщила, что сейчас готовится нормативный акт, на основании которого будет оцениваться качество переписи населения:

- Мы для себя определили, что если в переписи примут участие более 98% респондентов, это отличный результат, если 95-98% хороший результат, если менее 95% - удовлетворительный.

Отличным показателем для интернет-переписи в Белстате считают ситуацию, если онлайн анкеты заполнят 25% белорусов.

Обязанность поучаствовать в переписи для совершеннолетних граждан законодательно определена, но мер в случае неучастия нет никаких. В то же время в некоторых странах они есть. Но председатель Белстата относится к идее введения такой ответственности у нас скептически:

- Результаты пробной переписи, которую мы проводили (в октябре 2017 года в Молодечно. - Ред.), показали, что население достаточно открытое и хорошо предоставляет информацию. Если в Польше вы не предоставите информацию, вас оштрафуют. Возможно, мы когда-нибудь придем к этому, но на данном этапе мы пока не поддерживаем эту идею.

Примерную сумму, в которую обойдется проведение переписи-2019, организаторы пока не называют. Ожидается, что доля бюджетных расходов на нее по сравнению с 2009 годом существенно снизится: с 95 до 35%. Всемирный банк выделил Беларуси на ее проведение 1,9 млн долларов.

Первую информацию по итогам переписи - о численности населения - Белстат должен представить в феврале 2020 года.