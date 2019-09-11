Олимпийский чемпион Антон Кушнир завершил карьеру: «Хотел бы уехать, принял бы предложение из США»

Звезда Антона Кушнира взошла в 2014 году на Олимпиаде в Сочи, когда лыжный акробат выиграл золото. Хотя многие тогда его списывали со счетов, мол, его время прошло, да и травмы мешают.

Антон Кушнир на олимпийском пьедестале. Фото: Ryan Pierse/Getty

Четыре года спустя в Пхенчхане-2018 Кушнир шел ко второй олимпийской медали, удачно прыгнул в квалификации, но от судей получил неадекватно низкие оценки и не вышел в финал.

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Тогда даже президент Беларуси Александр Лукашенко резко высказался о судействе:

- Кушнир прыгает без ошибок, железобетонный мужик. Не совершает никаких ошибок. И они поняли, что это не просто финалист, а опять чемпион Игр. Хочется [продвинуть своих спортсменов в финал] всем перечисленным (судьям из разных стран. - Ред.), я и китайцев назвал - основных наших конкурентов… Они понимали, что, если бы пустили этого парня в финал, была бы труба. Что белорусы опять, как и на прошлой Олимпиаде, два золота могли бы завоевать.

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В Пхенчхане Антон Кушнир прыгнул отлично, но судьи не пустили его в финал. Фото: Reuters

В прошлом сезоне Кушнир боролся с травмами и не смог показать максимальный результат. В среду в казахстанских СМИ появилась информация, что фристайлист завершает карьеру.

- Все так, приходит время что-то менять и развиваться в другом направлении, решил попробовать себя на тренерской деятельности. Сейчас буду тренером-консультантом сборной Казахстана, - рассказал «Комсомолке» Кушнир.

- Главный тренер сборной Николай Козеко говорил, что как спортсмен вы сезон пропустите из-за реабилитации после травм, но потом, возможно, вернетесь.

- Никто не знает, как сложится ситуация. Но пока я расторг договор с национальной командой и тренирую ребят. Как будет дальше, одному Богу известно.

- К такому решению подтолкнули травмы?

- Да, уже не первый год думал завершить карьеру: каждый раз вели разговоры с тренерами и весной начинал тренироваться заново. Приходилось терпеть боль в спине, коленях, все это залечивать. Одно время получалось. Но на минувшем чемпионате мира даже на обезболивающих было очень тяжело. Поэтому решил приостановить выступление. Тем более поступали предложения из Северной Америки (смотрел там ребят), из Казахстана.

- Как в нашей сборной отреагировали, что вы будете работать с другой командой?

- Заблаговременно обсудили все детали с тренерами, поговорили с министром спорта и туризма. Уже потом договорился с Казахстаном.

- Каково далось это решение?

- Немного грустно, не привык…

- Как семья отреагировала?

- Сборы и соревнования будут в том же графике, как и у спортсмена. В этом плане все осталось, как и было раньше. А летние тренировки проходили в Минске на нашем прекрасном крытом трамплине. Так что поменялось немного, может, даже больше буду находиться в Минске.

- Ваше заявление о завершении карьеры получилось будничным, в последнее время наши чемпионы делают это в НОКе на специальной пресс-конференции.

- Пока не получилось все организовать, потому что идут тренировки. Если бы это было весной, то было бы больше времени, чтобы все организовать. Как-нибудь проведем мероприятие для почестей. Самое главное, что в будущем мне хотелось бы работать с нашей командой. Разумеется, у меня остается паспорт гражданина Беларуси, тут будет семья. Если бы хотел куда-то уехать, принял бы предложение из США.

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