«Клопий бум!» В Беларуси нашествие кровососущих в квартирах, особенно в Минске и Гомеле

После истории с российским режиссером, которого клопы буквально выжили из съемной квартиры в Минске, мы решили выяснить, что это за напасть в столице?

- Этим летом очень много обращений о заражении квартир клопами. Просто какой-то клопий бум! Каждый день принимаем по 10 - 30 звонков. Если сравнивать с прошлым годом, обращений стало больше примерно на 30%. Больше всех заражены Минск (на первом месте - Московский район города) и Минская область, Гомель и Гомельская область. Думаем, это связано с тем, что к нам стало приезжать больше иностранцев: кто-то как турист, а кто-то в рабочую командировку. Везут клопов из России и Украины. Ну и, конечно, глобальное потепление играет свою роль, - рассказывает директор Центра дезинфекции «Экосепт» Ольга Комаровская.

- Насколько сложно вывести клопов?

- Клопы живут в мягкой мебели. И в основном, как тараканы, не перебегают из квартиры в квартиру. Но если очаг заражения большой, то они могут переселиться к соседям. Если степень заражения маленькая, то достаточно одной обработки. Но бывает приходиться выезжать по одному и тому же адресу два - три раза. Конечно, желательно выбросить мебель, в которой завелись клопы. Но многие клиенты не хотят избавляться от дорогих гарнитуров. Услуга стоит от 60 до 300 рублей в зависимости от площади, применяемых препаратов и оборудования.

К слову, в санстанции одного из районов Минска нам сообщили, что жители столицы обращаются с такой же проблемой от одного до четырех раз в день.

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