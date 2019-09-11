Сваты подрались после свадьбы: за удар ножом отчима невесты осудили на 11 лет

«Свадьба без драки - деньги на ветер!» - так часто шутят гости на свадебном торжестве. Но с молодоженами из Витебска жизнь сыграла злую шутку. Праздник для одного из их родственников закончился в реанимации больницы.

56-летний житель Витебска после празднования свадьбы падчерицы отправился с родителями жениха продолжать банкет на съемную квартиру. Допились до того, что отчим невесты напал на свата - отца жениха - и его знакомого с ножом. Завязалась драка. Отца жениха с ножевым ранением доставили в больницу, ему оказали своевременную помощь. Его знакомый получил легкие травмы.

Что толкнуло мужчину на преступление, неизвестно. Как узнала «Комсомолка», потерпевший и нападавший родственник не помнят причину конфликта. В комнате сваты были вдвоем. Знакомый отца жениха был в другой комнате и появился, когда уже шла драка.

В суде мужчина вину в содеянном признал частично, утверждал, что убивать не хотел.

Витебский областной суд квалифицировал его действия как покушение на убийство двух лиц и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

К слову, приговор суда был обжалован обвиняемым и его защитником, но суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.

Известно, что осужденный работал инженером на частном предприятии, ранее не судимый.