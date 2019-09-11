После скандального матча на посту тренера «Юности» Захарова сменил Макрицкий

Во вторник стало известно, что Федерация хоккея Беларуси подпишет с Захаровым двухгодичный контракт, не подразумевающий возможность совмещения постов главного тренера в национальной сборной и клубе. С 1998 года Михаил Захаров был главным тренером «Юности» (была лишь отлучка в ХК «Минск» в сезоне-1999/2000), и за это время клуб выиграл 8 титулов чемпиона Беларуси, 6 Кубков Беларуси, 3 Континентальных кубка.

Известно, что сразу после утверждения на должность тренера сборной 20 августа Захаров говорил о пользе совмещение постов:

- Считаю, что тренер не должен работать только со сборной. Когда ты работаешь в таком режиме, понижается КПД, появляется расслабленность - это неправильно.

Так же считал председатель совета директоров клубов Экстралиги, гендиректор «Юности» Алексей Торбин:

- Постоянная работа в клубе позволит Захарову пребывать в тонусе, которого иногда не хватает наставникам сборных, не обремененных регулярной практикой.

Сейчас руководитель клуба взял иную риторику:

- Мы оказались в ситуации, когда необходимо было принять такое решение во благо национальной сборной, чтобы сохранить объективность и беспристрастность. Клуб, федерация хоккея и Михаил Михайлович достигли такой договоренности, - цитирует Торбина сайт ФХБ.

Завершающий матч Захарова у руля клуба получился сверхэмоциональным.

Тренер «Юности» Михаил Захаров назвал вратаря «алкашом» и устроил жесткий разнос (видео)

В воскресенье его «Юность» в Лиге чемпионов уступила чешскому «Тршинцу» - 2:7. В воротах после трех пропущенных шайб Яна Шелепнева заменил Игорь Брикун. Но и он вскоре быстро пропустил. И Захаров устроил тираду. У тренера вратарей он спрашивал: «А на хрен ты алкаша поставил этого? Алкаша зачем поставил? Три броска - два гола. На*** он нужен? Хочешь 10 голов сегодня получить? Получишь, б****! На*** пьяница нужен там? Стоит там, б****!»

Примерно такой же диалог у него был с другим тренером.

Интересно, что Игорь Брикун свое 33-летие отметил за два дня до игры. В «Юности» вратарь с 2018 года, ранее играл за новополоцкий «Химик-СКА», «Гомель», «Неман», «Сарыарка» из Казахстана. Также вратарь уже несколько лет играет за команду президента Беларуси на Рождественском турнире.

Новым тренером «Юности» стал Александр Макрицкий. Как игрок он выступал за клубы из Беларуси, России, Германии, за сборную Беларуси провел 152 матча (в том числе на 14 чемпионатах мира и Олимпиаде-2002), как тренер работал помощником в «Юности», «Сибири», нижегородском «Торпедо».