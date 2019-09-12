2019-09-12T17:44:40+03:00
Общество
КП Беларусь

МИД - о задержанном с наркотиками белорусе в Шанхае: «Консул организовал ему разговор с родными»

Молодой человек пытался ввезти в Китай 1,8 кг кокаина
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В каждой куртке обнаружили порошок, который дал положительный результат на кокаин. Фото: Sina ShanghaiВ каждой куртке обнаружили порошок, который дал положительный результат на кокаин. Фото: Sina Shanghai
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Китайские СМИ сообщают, что в конце июля молодой человек вылетел из Зимбабве в Шанхай через столицу Эфиопии. Китайские таможенники проверили багаж молодого человека, и им показалось странным, что у него с собой четыре зимних пальто-куртки из хлопка. Ведь было жаркое лето.

Офицер вспомнил случай в Макао, когда контрабандист пропитал одежду кокаином, чтобы избежать обнаружения рентгеновским аппаратом. Наркотик позже можно было выделить из одежды.

В итоге в каждой куртке обнаружили порошок, который дал положительный результат на кокаин.

В МИДе Беларуси подтвердили задержание белоруса. Известно, что ему всего 22 года.

- Сейчас гражданин Беларуси находится в изоляторе временного содержания, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь МИДа Беларуси Анатолий Глаз. - В настоящий момент консульство держит вопрос на контроле и осуществляет необходимые действия по обеспечению законных прав и интересов белорусского гражданина.

Задержанного уже посетил консул. Как сообщают в МИДе, он ознакомился с условиями его содержания, организовал парню разговор с родными. А также поинтересовался самочувствием. Жалоб не было.

К слову, в Китае за контрабанду и распространение наркотиков грозит суровое наказание вплоть до смертной казни.

Кокаин - элитный наркотик. В России грамм кокаина стоит около 100 - 150 долларов. И это кокаин не самого высокого качества. Получается, что 1800 граммов кокаина стоят минимум 180 тысяч долларов.

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