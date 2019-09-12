В Брест едет «Барселона» и еще четыре зарубежных команды

21 и 22 сентября в Бресте пройдет международный юношеский турнир “Millenium Cup”, посвященный 1000-летию города.

В нем примут участие шесть команд, составленных из футболистов не старше 2005 года рождения:

“Динамо-Брест”

“Барселона” (Испания)

“Ягеллония” (Белосток, Польша)

“Кайрат” (Казахстан)

БАТЭ (Борисов, Беларусь)

"Днепр" (Днепр, Украина)

Матчи пройдут на стадионах «Юность» и ОСК «Брестский».

- Наконец-то мы можем сообщить о проведении турнира, к которому так тщательно готовились. Ранее в СМИ мы подогревали интерес аудитории к грядущему событию, но только сейчас, когда получены подтверждения всех команд-участниц, в том числе и «Барселоны», мы можем сказать: «Да, у нас получилось!» Это событие станет еще одним подарком городу в его 1000-летие, - сказал генеральный менеджер ФК «Динамо-Брест» Максим Краснобаев.

Он также отметил, что академия «Барселоны» одна из лучших в мире и брестскому клубу пришлось приложить много усилий, чтобы организовать приезд такой команды, ведь вывезти юных футболистов за границу во время учебного года практически невозможно. Однако в Каталонии пошли навстречу, им ради этой идеи пришлось даже перенести матч чемпионата.

Планируется, что все матчи можно будет увидеть не только на стадионах, но и на клубном канале FCDB TV.