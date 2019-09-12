Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборной Китая по биатлону: «Мы рады использовать этот шанс»

Дарья Домрачева сообщила, что она вместе с супругом Оле-Эйнаром Бьорндаленым подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную этой страны к зимним Играм 2022 года, которые пройдут в Пекине.

- Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс, и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами, - цитирует Бьорндалена сайт НОК Беларуси.

- С сегодняшнего дня мы подключаемся к ежедневному тренировочному процессу и будем рады поделиться своим многолетним опытом работы с командой, которая станет хозяином следующих зимних Олимпийских игр. Оле начинает работу в качестве главного тренера команды, я - в качестве тренера женской команды. Мы полны мотивации дать свои лучшие советы спортсменам, коллективу и всем, кто работает вместе с нами на пути достижения хорошего результата. В центре нашего внимания - построение высокопрофессиональной команды, поддержка и помощь каждому спортсмену в реализации собственного потенциала. И, конечно, мы рады использовать этот шанс и помочь еще большему развитию нашего любимого вида спорта по всему миру, в странах, где биатлон и все зимние виды спорта имеют огромный потенциал, - написала Домрачева в своем Инстаграме.