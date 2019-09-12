2019-09-12T12:38:26+03:00
Общество
КП Беларусь

«Народная Марка» приглашает к голосованию за лидирующие бренды страны

В Беларуси в седьмой раз проходит народное голосование Премии потребительского признания «Народная Марка»
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Именно это голосование определит, какие бренды сегодня лидируют в нашей стране, по мнению потребителей - тех, ради кого и работают предприятия, создавая и развивая торговые марки и представляя на рынок все более качественную продукцию.

Выбор брендов-победителей происходит путем массового открытого заполнения анкет Премии в СМИ. До 15 сентября продолжается второй этап голосования в номинациях непродовольственных товаров.

Организаторы Премии приглашают вас задуматься над тем, каким непродовольственным вы доверяете больше всего, и поддержать любимых производителей! Голосуя за любимые товары, именно вы выбираете торговые марки, достойные по праву называться «народными». И именно ваш голос может стать решающим.

Все просто. В анкете Премии рядом с указанными товарными номинациями необходимо вписать название вашего любимого бренда или производителя. Анкета доступна на официальном сайте narodnayamarka.by, а проголосовать можно даже с мобильного телефона.

Все проголосовавшие получают возможность стать обладателями одного из 100 серебряных и 10 золотых слитков от организаторов. Все участники голосования, которые корректно заполнят анкету Премии, автоматически участвуют в розыгрыше 100 серебряных слитков. Участники голосования, которые корректно заполнят анкету и подпишутся на одну из страниц Премии «Народная Марка» Беларуси в социальных сетях Facebook, vkontakte, Instagram, участвуют в розыгрыше 10 золотых слитков. ПРОГОЛОСУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Подробная информация о Премии «Народная Марка» предоставлена на официальном сайте narodnayamarka.by

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