«В пятницу, 13-го, купите что-то давно желанное!». Астролог и нумеролог – о самой мрачной дате

Спрашивается, что пугает? Просто последний рабочий перед выходными, а число 13 в нумерологии - это «человеческий дух, стремящийся к любви». Но нет: именно в этот день люди вдруг отказываются летать на самолетах и видят мистические знаки даже там, где их нет. В психотерапии появился даже такой термин - параскаведекатриафобия - боязнь пятницы, 13-го.

С одной стороны, дыма без огня не бывает. Ведь неспроста в некоторых странах мира не бывает 13-го дома, этажа или комнаты, а в аэропортах после 12-го выхода на посадку идет сразу 14-й. «Чертова дюжина», «ведьмино число» - опасаются люди. Но так ли страшен черт, как его малюют? На этот вопрос ответила специалист по прогностической и кармической нумерологии Екатерина Микулич.

- Корни плохой репутации пятницы, 13-го уходят глубоко в историю. Конец света начинается в 13-й главе Апокалипсиса, у Иисуса было 12 ближайших учеников, а сам он был 13-м и умер в пятницу. Есть следы негативного восприятия этого числа и в античности. У вавилонян 13-й месяц по лунному календарю назывался «несчастливый ворон», а китайцы называли его «господин стесненного положения». А в Таро на 13-м месте Старших Арканов находится карта «Смерть».

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В современном мире к числу 13 двоякое отношение: с одной стороны, его опасаются и избегают. Но даже самые суеверные люди почему-то не против 13-й зарплаты!

- В нумерологии число 13 - одно из сильнейших, - продолжает Екатерина Микулич. - Оно сочетает в себе цифры 1 - знак Солнца, силу, энергию и 3 - любовь, знания, творчество, самореализацию. При сложении 1 и 3 получается число 4 - а это уже карьера, бизнес, стабильность, материальный план, умение довести дело до конца, практичность и бытовая мудрость. Человек, который родился 13-го числа, будет упорным тружеником, революционером по своей натуре, который всегда думает не так, как все.

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Так почему же число 13 наделяют аурой сложности и невезучести?

- Да потому, что энергия тринадцати - это энергия и сила любви, которая не терпит ограничений и не считается с общепризнанными порядками и правилами, - объясняет нумеролог. - Это число крайне свободолюбиво и непокорно. Оно не препятствует удаче и успеху лишь в том деле, которое человек любит. Но если вы чем-то занимаетесь из-под палки - берегитесь цифры 13! А что значит пятница? Оказывается, этот день недели находится под покровительством Венеры, богини любви и удовольствий. Любимчики Венеры не знают проблем с деньгами и поклонниками, они довольны своей внешностью и творческой реализацией, они любят жизнь, и Вселенная отвечает им тем же.

Как нумеролог, в этот день я советую отбросить все предрассудки и поддержать свою силу и энергию любви:

- Поскольку Венера приветствует любое творчество, займитесь им: нарисуйте картину, свяжите шарфик, напишите стихотворение, сплетите браслет из бисера и т. д.

- Поддержите энергию любви к себе: купите себе вещь, о которой давно мечтали, но, возможно, жалели денег. Ни в коем случае не жалейте потраченных средств!

- Проведите вечер с пользой для души и тела: в салоне красоты или спа. Либо просто примите горячую ванну с ароматическими маслами и пеной. Очень хорошо, если получится разделить этот вечер с любимым человеком.

- Получайте удовольствие от всего дня: работайте, общайтесь с друзьями и родственниками на позитивной ноте, слушайте любимую музыку и ешьте вкусную еду.

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Кстати, в 2019 году «чертова дюжина» выпадает дважды: в сентябре и в декабре. Что сулят нам эти дни? Однозначного ответа на этот вопрос нет. И астролог, и нумеролог единогласно считают, что мы сами кузнецы своей судьбы. Так что пятница пятницей, но свежий номер «Комсомолки» нужно купить. А то мало ли что может произойти.

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Что несет нам день грядущий?

- С точки зрения астрологии пятница, 13-е - это такой же день в году, как и все остальные, - рассказывает астролог, руководитель Школы астрологии Ашвини Татьяна Калинина. - Единственное, чем он отличается, - это ореолом мрачных суеверий и страшилок, которые придумали сами люди. Но, с другой стороны, этот день действительно может оказаться неудачным для тех, кто верит в неотвратимость беды и подмечает один негатив.

Астрология же рассматривает каждый день в контексте того, в каком из 27 созвездий (накшатров) сегодня располагается Луна. Она меняет их ежедневно, а каждый накшатр имеет свой характер. Располагаясь в созвездии, Луна приобретает его свойства, и день наполняется той или иной энергетикой. С цифрами этот процесс никак не коррелируется, поэтому хороший день может быть 13-го, а ужасный - 14-го. И наоборот - это всего лишь совпадение.

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Роковые события в пятницу, 13-го:

- 13 октября 1307 года король Франции Филипп IV распорядился арестовать и сжечь на костре всех рыцарей ордена тамплиеров, обвиняемых в ереси. Это событие стало одной из самых черных страниц в истории Франции.

- 13 января 1905 года рижские полицейские и военные расстреляли многотысячную толпу. Рабочие вышли на площадь с требованием свергнуть царя и даровать народу долгожданную свободу и демократию.

- Стихийное бедствие, обрушившееся на Бангладеш 13 ноября 1970 года. Ураган и цунами высотой 4 метра убили более 300 тысяч человек.

- Авиакатастрофа самолета FH-227 в Андах 13 октября 1972 года. Выжившие после крушения 72 дня боролись за жизнь и были вынуждены поедать своих замерзших товарищей.

- 13 января 2012 года огромный лайнер Costa Concordia, на борту которого пребывало 4200 человек, налетел на риф и начал тонуть.