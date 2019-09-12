«Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мертвых»

Автор книги Владимир Губарев в первые дни катастрофы оказался в ее эпицентре и стал свидетелем, как пожарные и операторы, рабочие и солдаты, ученые и офицеры, академики и генералы пытались укротить атомное облако Чернобыля.

О героизме простых людей и трусости начальников, отчаянной смелости ликвидаторов и предательства тех, кто у власти, - обо всем автор рассказывает честно и открыто. Почему Михаил Горбачев и его ближайшие соратники пытались скрыть масштабы катастрофы, отрицали очевидное, не верили в происходящее? Почему почти три недели президент страны молчал? На эти вопросы отвечает автор книги, которые встречался с Горбачевым и рассказывал ему о трагедии.

Владимир Губарев был знаком с учеными и специалистами, которые принимали активное участие в ликвидации аварии. Он был близок с академиком Валерием Легасовым, именно ему ученый завещал свои «Записки». Автор рассказывает о причинах, которые привели академика Легасова к самоубийству.

"Правда о Чернобыле" - уникальная книга. Только убойные факты и шокирующая правда, без домыслов и фантазий. Информация из первых уст от крупнейших специалистов-ядерщиков России, Украины и Белоруссии, которые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы.

Чернобыль изменил весь мир и каждого из нас. Мы имеем право знать правду!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес 1,10 кг

Год издания 2019

Кол-во страниц 400

Бумага мелованная

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