В Беларуси могут разрешить снимать наличку в кассах магазинов

Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который расширяет использование платежных инструментов и электронных денег. Предлагается упростить расчеты при покупках с использованием QR-кода, мобильных приложений, электронных кошельков, программных касс.

Но одно из обсуждаемых новшеств касается наличных денег. Так, покупателям могут разрешить снимать деньги с карточек в кассах магазинов и организаций сервиса.

Как отмечается в проекте, с 1 января 2020 года наличные смогут выдавать держателям банковских платежных карточек на территории сельской местности и малых городов, а через два года - на всей территории Беларуси.

За один раз нельзя будет снять больше 10 базовых величин - сейчас это 255 рублей. При этом главное условие - человеку нужно будет рассчитаться в этом объекте картой за товар или услугу. Просто так в магазин не зайдешь и деньги не потребуешь.

При подготовке документа, который планируют принять совместно правительство и Нацбанк, изучалось общественное мнение: жалобы о сокращении количества банкоматов в небольших городах.

Судя по обоснованию проекта, не против нововведения банки и международные платежные системы. Важно, что обслуживающий объект торговли банк не сможет взимать какое-либо вознаграждение за перечисление на ее счет средств, которые будут сняты в кассе.

Разработчики изучили зарубежный опыт. Например, в Германии крупные торговые сети могут выдать покупателям до 200 евро наличными при использовании карточки и при покупке от 20 евро. В Польше можно снять в магазине до 300 или 500 злотых (примерно 80 - 130 долларов) - лимит зависит от типа карточки.

В России возможность снять наличные в кассе появилась в этом году. Изначально это был эксперимент с участием нескольких банков для карт системы Visa. В июле в Ассоциации банков России заявили, что услугу распространят на всю страну.

Кстати, как подсчитали в Нацбанке, доля наличных платежей в Беларуси постепенно снижается. В первом полугодии 2019 года безналичные расчеты впервые обогнали наличные по объемам - 53% из общей суммы операций и 88,1% по количеству транзакций.