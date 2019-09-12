Минское "Динамо" с минимальны результатом уступила "Сибири"

В первых четырех играх сезона КХЛ «Динамо» одержало лишь одну победу. Зато играло сверхрезультативно, а сразу два игрока были признаны лучшими в лиге в своих номинациях.

«Динамо» в КХЛ: много шайб, первая победа, лучшие игроки в лиге

В четверг «зубры» провели домашний матч с «Сибирью».

Динамовцы начали как обычно активно и скоро повели в счёте: новичок Шейн Принс, который недавно заявил о готовности играть за сборную Беларуси, забросил в своем дебютном матче за "зубров".

Но дальше слабая игра в меньшинстве свела на нет успехи в атаке. Дважды гости быстро забрасывали при игре в неравных составах. К тому же Олег Евенко как зачинщик драки был удален до конца матча.

В третьем периоде "Сибирь" сделала счёт 1:3. В концовке минчане заменили вратаря на шестого полевого и сократили отставание до минимума. И ещё имели голевые возможности, но отыграться не смогли.

В воскресенье "Динамо" дома сыграет с " Металлургом"

Динамо Минск – Сибирь – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Принс (Костицын, Паре) 1:1 – 16 Руохамаа (Йокипакка) 1:2 – 30 Руохамаа (Морозов, Пуустинен) 1:3 – 48 Миловзоров (Логинов, Казаков) 2:3 – 59 Граньяни (Шор)

Статика по броскам: 28-16.

Время атаке: 14:24 - 8:14.

Шайбу в своем первом матче за Динамо забросил Шейн Принс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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