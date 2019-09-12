2019-09-12T21:44:31+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минское "Динамо" с минимальны результатом уступила "Сибири"

Шейн Принс забросил в дебютном матче за "зубров" [фото]
Владимир КРИУЛИН
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За первый период Динамо сделало 16 бросков по воротам соперникаЗа первый период Динамо сделало 16 бросков по воротам соперникаФото: Святослав ЗОРКИЙ

В первых четырех играх сезона КХЛ «Динамо» одержало лишь одну победу. Зато играло сверхрезультативно, а сразу два игрока были признаны лучшими в лиге в своих номинациях.

«Динамо» в КХЛ: много шайб, первая победа, лучшие игроки в лиге

В четверг «зубры» провели домашний матч с «Сибирью».

Динамовцы начали как обычно активно и скоро повели в счёте: новичок Шейн Принс, который недавно заявил о готовности играть за сборную Беларуси, забросил в своем дебютном матче за "зубров".

Но дальше слабая игра в меньшинстве свела на нет успехи в атаке. Дважды гости быстро забрасывали при игре в неравных составах. К тому же Олег Евенко как зачинщик драки был удален до конца матча.

В третьем периоде "Сибирь" сделала счёт 1:3. В концовке минчане заменили вратаря на шестого полевого и сократили отставание до минимума. И ещё имели голевые возможности, но отыграться не смогли.

В воскресенье "Динамо" дома сыграет с " Металлургом"

Динамо Минск – Сибирь – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Принс (Костицын, Паре) 1:1 – 16 Руохамаа (Йокипакка) 1:2 – 30 Руохамаа (Морозов, Пуустинен) 1:3 – 48 Миловзоров (Логинов, Казаков) 2:3 – 59 Граньяни (Шор)

Статика по броскам: 28-16.

Время атаке: 14:24 - 8:14.

Шайбу в своем первом матче за Динамо забросил Шейн Принс. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шайбу в своем первом матче за Динамо забросил Шейн Принс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шейн Принс и Франсис Паре празднуют заброшенную шайбу. Скоро оба будут играть за сборную Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шейн Принс и Франсис Паре празднуют заброшенную шайбу. Скоро оба будут играть за сборную БеларусиФото: Святослав ЗОРКИЙ

С детства за Динамо! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С детства за Динамо!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Торченюк покидает бокс для штрафников. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Торченюк покидает бокс для штрафников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

#водномзвене Фото: Святослав ЗОРКИЙ

#водномзвенеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Харри Сатери Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Харри СатериФото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй матч подряд в воротах "Динамо" Александр Осипков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй матч подряд в воротах "Динамо" Александр Осипков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За агрессию Олег Евенко был удален до конца матча. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За агрессию Олег Евенко был удален до конца матча.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Клюшка и шлем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Клюшка и шлем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крэйг Вудкрофт даёт указания. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Крэйг Вудкрофт даёт указания.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не разбiць! Не спынiць! Не стрымаць! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не разбiць! Не спынiць! Не стрымаць!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В первом периоде рефери пришлось утихомиривать игроков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В первом периоде рефери пришлось утихомиривать игроков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо" - "Сибирь". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо" - "Сибирь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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