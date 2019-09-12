«Такого давно не было». За первое полугодие ипэшников стало больше почти на 9 тысяч

В Беларуси растет количество индивидуальных предпринимателей. Как отмечают в Министерстве экономики, такой динамики прироста «давно не было».

- В первом полугодии 2019 года у нас наблюдалась устойчивая тенденция роста всех субъектов малого и среднего предпринимательства. Особенно порадовали индивидуальные предприниматели: их количество выросло почти на 8,8 тыс., то есть на 3,5% по сравнению с началом года, - цитирует БелТА замдиректора Департамента по предпринимательству Дмитрия Красовского.

В целом количество малых и средних предприятий с начала года увеличилось на 2%.

В министерстве это объясняют либерализацией условий ведения бизнеса: вступивший в силу в феврале прошлого года декрет президента №7 «О развитии предпринимательства» ввел уведомительный порядок при регистрации бизнеса для многих его видов.

- Бизнес может начать работать, получать доход и постепенно выполнять процедуры, стандарты, требования. По данным на 1 июля, 9 тысяч субъектов хозяйствования воспользовались возможностью начать деятельность в уведомительном порядке. Из них 3 тысячи - розничная торговля, 2 тысячи - перевозчики, услуги транспорта, тысяча - бытовые услуги, - перечислил Дмитрий Красовский.

При этом наиболее многочисленная группа ИП, занятая в розничной торговле, похоже, начинает терять позиции. По данным Белстата, их товарооборот в первом полугодии составил около 2,6 млрд рублей, или 9,4% от всего объема розничного товарооборота.

Год назад доля ИП равнялась 11%, а пять лет назад доходила аж до 19%.

По данным Минэкономики, в прошлом году в стране работало более 240 тысяч ИП. Они обеспечили 2,1% налоговых поступлений. У индивидуальных предпринимателей, которые могут нанимать до трех человек, работало почти 300 тысяч сотрудников. Почти треть ИП сконцентрирована в столице.

Тем временем в министерстве думают над тем, как повысить роль малого бизнеса. В конце августа на общественно-консультативном совете в Минэкономики обсуждали, почему не удается выйти на тот прогноз, который был заложен в госпрограмме развития малого и среднего предпринимательства до 2020 года.

Отмечалось, что «умеренная динамика» прироста ИП (плюс 2,2% за 2018 год) не привела к заметному росту количества занятых в секторе.

Государственная программа по развитию предпринимательства предполагает, что за пять лет вклад малого и среднего предпринимательства в валовую добавленную стоимость должен вырасти с 28,3 до 40%, а доля этого сектора в общей численности занятых в экономике - с 30,8 до 39,6%.

Пока же эти цифры - 28,8 и 30,7%. Это, отмечают в министерстве, не дает пока четко прогнозировать дальнейшее развитие малого предпринимательства.