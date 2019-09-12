«Готовлю новые иски». Врач Дмитрий Середа, которого по ошибке задержали с ОМОНом, выиграл дело против МВД

«До сих пор вспоминаю тот день с содроганием»

Три года назад эта история наделала много шума. Две минчанки встретили в лесопарке эксгибициониста. Заявили в милицию, а потом указали на Дмитрия. Хотя у него было алиби - в указанный день Дмитрий был с друзьями на рыбалке в 80 км от Минска. Проверять эту информацию в милиции не стали. Решили задержать.

- Утром 4 августа 2016 года я был дома с женой и трехлетней дочерью, - вспоминает Дмитрий. - Проснулся от грохота в дверь и окно. Думал - землетрясение. Потом были крики: «Лежать, а то будем стрелять!» Я испугался, побежал к жене и ребенку. Дальше зазвенели стекла и Дмитрия грубо задержали.

- Ребенок и жена в ужасе. Никто не понимает, в чем дело… За что задерживают, непонятно. Показали корочки, но я без очков - ничего не вижу. Больше никаких документов не предъявляли. Сказали только: «Нечего было причиндалами размахивать».

Мужчину заковали в наручники и два дня продержали в ИВС. В тот же день выяснилось, что Дмитрий не имеет никакого отношения к преступлению, в котором его подозревали, и освободили. Позже медики констатировали у него сотрясение мозга. За случившееся никто не извинился.

- В СК и изоляторе ГУВД Заводского района не кормили. В постановлениях ООН - это пытка голодом, - акцентирует Дмитрий.

И он сам, и его родные, в том числе маленькая дочь, после всего этого обращались за медицинской помощью. Детский психиатр подтвердил: пережитый стресс может сказаться на здоровье ребенка в будущем.

Семья стала требовать деньги на ремонт и лечение, но признавать свою вину МВД отказалось. Представители ведомства утверждали: силовики действовали в рамках закона.

Мужчина и правозащитники настаивали: правоохранители совершили преступление, и у него есть все основания, чтобы привлечь виновных к ответственности за безосновательное вторжение в жилище, а также на компенсацию нравственных и материальных потерь.

На заявление с просьбой возбудить уголовное дело Дмитрию отказывали восемь раз. За три года по этому поводу он подал порядка 20 жалоб в прокуратуры, СК, Администрацию президента...

20 августа на совещании с силовиками Александр Лукашенко раскритиковал чрезмерную жестокость правоохранителей при задержании людей:

- Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга - это как минимум, - заявил тогда президент.

Возможно, так совпало, но 21 августа по делу Дмитрия Середы началась новая проверка, после которой суд Партизанского района отменил постановление СК об отказе в возбуждении уголовного дела. 11 сентября суд Заводского района встал на сторону Дмитрия Середы и удовлетворил его иск. Вскоре ему перечислят 3 400 - за окна, двери, услуги адвоката и прочие издержки.

Сегодня позиция МВД такова: «действия сотрудников уголовного розыска при задержании не соответствовали складывающейся ситуации, а избранная тактика применения спецподразделений была неверной».

Решение суда Заводского района прокомментировал и министр МВД Юрий Караев:

- Возмещение причиненного ущерба законно и справедливо. МВД не будет обжаловать решение суда.

«Нашу семью опозорили на всю страну, но извиниться публично не считают нужным»

Мы дозвонились Дмитрию, чтобы узнать, в полной ли мере он доволен их исходом.

- Меня все поздравляют! Но больше с тем, что подобное в нашей стране оказалось возможным. Я все эти годы не понимал, почему, будучи официально невиновным, я еще должен доказывать, что напали на мою семью, выбили двери и окна сотрудники МВД, которые считают себя безнаказанными. К счастью, не опустил руки. В итоге судья внимательно изучил все материалы дела и удовлетворил иск. Но частично. Сейчас вместе с адвокатом мы готовим новые иски и требования к МВД.

- МВД не будет обжаловать результаты решения суда. Это точно победа.

- На самом деле министерство и не может их обжаловать. Причина простая: судья исключила МВД из числа ответчиков, оставив в этом списке лишь казну РБ. То есть теперь главный ответчик по делу ответчиком больше не является, - говорит Дмитрий.

- Знаю, после событий вас поддержали многие люди. В том числе материально.

- Для доведения дела до законного конца нужны большие средства на адвоката и судебные издержки. Я обратился на интернет-платформу molamola.by, где деньги собирают толокой. Только за первый день люди перечислили больше 500 рублей. Это помогло. Первая маленькая судебная победа мне обошлась в 1000 рублей. Второй суд - примерно в такую же сумму. Но продолжение следует…До тех пор, пока передо мной не извинятся.

С нами согласилась поговорить и мама Дмитрия. Все это время женщина болела за своего сына.

- Эта история опозорила нашу семью, - говорит его мама Галина Владимировна. - Сына - врача-педиатра по образованию - подозревали в таком ужасном преступлении! История гремела на всю страну. Были те, кто в это не поверил. Но нашлись и такие, которые судачили, что Дима если не извращенец, то чуть ли не наркотиками промышляет… Мол, с ОМОНом человека берут за что-то ну очень серьезное. Шлейф этих сплетен тянется за нашей семьей до сих пор, хоть его невиновность давно доказана. Во время последнего суда я подошла к представителям милиции, сказала: «Вы хоть извинитесь перед человеком». А они ничего - молчат и отворачиваются. Если хватило ума на всю страну нас опозорить, так хоть наберитесь смелости теперь публично извиниться.