«Там могут предложить хорошие деньги». Зачем Домрачевой и Бьорндалену Китай?

Еще недавно Дарья Домрачева рассказывала, что ее супруг Оле-Эйнар Бьорндален планирует заняться бизнесом и переехать жить в Монако. Жизнь там дорогая. Поэтому новость, что чета олимпийских чемпионов подписала контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая, с одной стороны не удивила. Они будут готовить биатлонистов к зимним Играм 2022 года, которые пройдут в Пекине.

- Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами, - написал Бьорндален в своем Инстаграме.

- С сегодняшнего дня мы подключаемся к ежедневному тренировочному процессу и будем рады поделиться своим многолетним опытом… Оле начинает работу в качестве главного тренера команды, я - в качестве тренера женской команды… В центре нашего внимания - построение высокопрофессиональной команды, поддержка и помощь каждому спортсмену в реализации собственного потенциала, - сообщила Домрачева в своем аккаунте.

Почему вдруг Китай? В Белорусской федерации биатлона не стали комментировать эту новость. Известно, что в 2017 году Бьорндален вместе со своим спонсором - производителем лыж принимал участие в проекте, целью которого было увеличить число китайцев, занимающихся лыжными видами спорта, до 300 миллионов в преддверии Олимпиады в Пекине. В последнее время Китай не мог похвастаться успехами в биатлоне, лучшие результаты датированы началом 2000-х, когда Шумей Ю выигрывала серебро на чемпионате мира и поднималась на пьедестал этапов Кубка мира.

Эксперт норвежского канала NRK Ола Лунде отметил, что в Китае могут быть перспективы в ближайшем будущем у женской команды, а вот у мужской, где уровень атлетов выше, вряд ли:

- У них хорошие результаты среди юниоров, а также в летнем биатлоне, но сомневаюсь, что они смогут быть конкурентоспособны к 2022 году. Однако они вкладывают большие ресурсы, так же это было перед летней Олимпиадой в Пекине. А для Норвегии явно глупо, что не используют опыт Бьорндалена.

NRK сообщает, что до Бьорндалена со сборной Китая работал Тобиас Торгерсен, сейчас он, вероятно, займет там должность ассисента.

КОМПЕТЕНТНО

«Китайские биатлонисты запоминались экстравагантной подготовкой»

Эту новость для KP.BY прокомментировал бывший биатлонистов сборной Беларуси, чемпион мира Вадим Сашурин:

- Видимо, в Беларуси и Норвегии не предлагали такие условия для работы, как в Китае. Пусть пробуют себя на новом поприще, знаний у них более чем достаточно. Другое дело, что еще недавно они говорили, что собираются жить в Монако, Бьорндален говорил о планах развивать свой бренд, а тут работа в другой части планеты. Не зная все детали, сложно предметно об этом говорить.

- Пока непонятно, будут ли они работать на постоянной основе или станут консультантами.

- Китай славится тем, что может предложить иностранным тренерам хорошие деньги. Когда-то там работал Клаус Зиберт (немецкий тренер, работавший и в Беларуси, при нем Домрачева выиграла три золота в Сочи-2014. - Ред.), другие специалисты, но долго иностранцы там не задерживаются. Не думаю, что там такая сильная команда, с которой хочется всех обогнать. Да, в свое время Шумей Ю была успешна, могла с места в пятом десятке забраться в тройку призеров. Но больше китайских биатлонистов не назовешь. Однако материала, с которым можно работать, там достаточно. С другой стороны, за год-два в биатлоне чудес не сделаешь. Это вид спорта, в который надо вкладывать десятилетие, пока появятся результаты.

- На летнем чемпионате мира в Раубичах сборная Китая по золотым медалям разделила первое место с нашей командой.

- По этому турниру глобальные выводы не сделаешь, все-таки там выступали не все сильнейшие биатлонисты. Зимой в поле зрения попадали китайцы, они запоминались экстравагантной подготовкой - как таковой школы биатлона там нет. Поэтому они приглашают иностранных специалистов, чтобы привлечь лучшие методики, знания. Тем более Бьорндален - это очень ценный кадр, может выстроить систему. Но тут вопрос, как долго они там готовы работать, все-таки там специфический климат.