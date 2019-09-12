2019-09-12T18:18:02+03:00
Досуг
КП Беларусь

В последний вагон: Егор Крид хочет соревноваться в баттле вместе с Оксимироном

Певец подал заявку на участие в независимом баттле Хип-Хоп.Ру
Поделиться:
Фото предоставлено организаторамиФото предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

-До меня дошли слухи, что Егор Крид собрался сдать трек на первый раунд 17-го независимого баттла Хип-Хоп.Ру Я подумал, а почему бы и нет! Написал и записал за сутки, прыгнул в «последний вагон», ведь сегодня последний день сдачи треков, - написал о себе в третьем лице Егор на своем канале в УouTubе. У видео, добавленного 9 сентября, больше миллионов просмотров.

Еще заявки на участие в баттле подали Oxxxymiron, Рем Дигга, Loc-Dog, ST, L'One, Эльдар Джарахов и другие. По информации организаторов баттла на сайте уже больше 9000 треков. Работы 1 раунда прослушают 15 судей и отберут тех, кто пройдет дальше.

Кстати, Егор Крид приедет в Минск с новым шоу. Певец выступит 12 декабря в «Минск-Арене».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Квест «Шукай Lidbeer»: билеты на гала-концерт крупнейшего осенного open-air спрячут в 12 городах
Выиграйте пригласительные билеты для компании друзей на гала-концерт LIDBEER, где выступят Yellow Arc 6, «Молчат дома», Akute, «АГОНЬ». Хедлайнеры - хип-хоп-исполнитель «Элджей», «Сплин» и «Чайф»
Новости 24
Под Полоцком 68-летний водитель Opel не справился с управлением и выехал на встречку
«Стаж – 27 лет, ущерб – 17 копеек»: стало известно за что уволили работницу металлургического завода в Жлобине
Видеофакт: В Барановичах ГАИ гналось по ночному городу за пьяным на BMW
61-летний минчанин поджег машину бывшей возлюбленной
«Сигнал о возгорании пришел со спутника»: лесной пожар под Жлобином тушили 6 часов
В Беларуси начнут штрафовать пешеходов за гаджеты на «зебре»
Вор похитил у брестчан из квартиры золото и $8 тысяч
1,5 тонн веществ для психотропов: в Минске накрыли тайную лабораторию россиян
Белорус вербовал девушек для занятия проституцией в Израиле
Белорус украл биткоины на сумму свыше 50 тыс. долларов
В Мозыре пассажир и водитель автобуса избили велосипедиста
В Буда-Кошелевском районе на перемене умер 14-летний школьник
Лукашенко: Отношения с Евросоюзом значительно улучшились
Стало известно, как будет ходить транспорт в Минске на День города
Лукашенко о Савиных: Дипломаты должны быть в парламенте
Лукашенко: Мы когда-то уйдем. Не так далеко это время
Фотофакт: картофелина весом в 1,5 кг выросла в Барановичском районе
Почти 100 боеприпасов нашли в Витебском районе
Карточки могут не работать в Беларуси 16 и 21 сентября
ДТП с пятью погибшими: водитель был пьян, а в салоне ехали 10 человек
Лукашенко - послам: "Выборы пройдут по мировым стандартам"
Официально: уровень безработицы в Беларуси - 0,3%
В Ляховичах эвакуировали 92 человека из-за пожара в спортзале
В Беларуси впервые пройдет фестиваль людей среднего возраста
В Минске насмерть разбился мотоциклист
«Законно и справедливо»: в МВД прокомментировали решение суда в пользу минчанина, квартиру которого по ошибке разгромил ОМОН
С «билетом» на уток охотник подстрелил лося, ему грозит штраф более $3600
Сельчанин украл у знакомого инструменты, а тот избил его до слепоты
В итальянском Vogue опубликовали фото с конкурса «Мисс БНТУ»