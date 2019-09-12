В последний вагон: Егор Крид хочет соревноваться в баттле вместе с Оксимироном

-До меня дошли слухи, что Егор Крид собрался сдать трек на первый раунд 17-го независимого баттла Хип-Хоп.Ру Я подумал, а почему бы и нет! Написал и записал за сутки, прыгнул в «последний вагон», ведь сегодня последний день сдачи треков, - написал о себе в третьем лице Егор на своем канале в УouTubе. У видео, добавленного 9 сентября, больше миллионов просмотров.

Еще заявки на участие в баттле подали Oxxxymiron, Рем Дигга, Loc-Dog, ST, L'One, Эльдар Джарахов и другие. По информации организаторов баттла на сайте уже больше 9000 треков. Работы 1 раунда прослушают 15 судей и отберут тех, кто пройдет дальше.

Кстати, Егор Крид приедет в Минск с новым шоу. Певец выступит 12 декабря в «Минск-Арене».