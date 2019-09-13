2019-09-13T13:16:52+03:00
Общество
КП Беларусь

«Будет жить с папой»: суд Бреста решил судьбу ребенка, с которым мама на 15 часов закрывалась в машине

Пока родители судились, 4-летний Декстер находился в приюте
Оксана БРОВАЧ
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Суд решил, что Декстер будет жить с папой. Фото: из личного архива Елены.Суд решил, что Декстер будет жить с папой. Фото: из личного архива Елены.
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Суд Московского района Бреста определил место жительства 4-летнего Декстера, из-за которого судились его родители. Напомним, скандал в молодой семье оказался вынесенным на публику после того, как мать ребенка Елена приехала из Минска на машине с российскими номерами и закрылась в ней с сыном на всю ночь.

Мальчик жил с отцом Владиславом в Бресте, и женщина опасалась, что супруг не даст ей видеться с ребенком. В ситуацию вмешались органы опеки: до решения суда они забрали Декстера в приют. Там он находился почти полтора месяца - столько длились судебные разбирательства между супругами.

В итоге суд решил, что ребенок будет жить с отцом, но мама может с ним видеться и проводить время.

– Принято решение определить местом жительства несовершеннолетнего ребенка место жительство его отца, и допустить немедленное исполнение решения, - комментирует Ирина Войтюк, помощник председателя суда Московского района Бреста.

Суд рассматривал в одном процессе сразу несколько исков: об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка, иск матери о том, чтобы ребенок остался с ней и иск отдела образования об отобрании ребенка у родителей без лишения их родительских прав. В итоге матери ребенка Елене в удовлетворении иска было отказано.

Решение суда еще не вступило в силу, стороны могут подать апелляцию. По информации «КП», мать мальчика намерена решение оспорить. Отец ребенка ситуацию не комментирует.

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