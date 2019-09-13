Родители об учительнице, уволенной в Гомеле за оскорбление школьника: «Жаль этого педагога!»

О скандальном случае в гомельской средней школе №15 страна узнала благодаря четверокласснику, который заснял на смартфон позорное зрелище. На видео учитель кричит ребенку, чтобы тот закрыл рот, а подняв парту, грозит: «Я пойду в тюрьму, а тебе п*ц будет!». Педагог пугает, что ребенку не смешно будет, когда «на кладбище понесут за то, что над учителем издевался». Не обошлось и без рукоприкладства.

Когда об инциденте написала пресса, в тот же день, вечером, в школу приехал начальник управления образования горисполкома, зампред горисполкома и другие чиновники, чтобы провести собрание с родителями 4-го класса, той самой учительницей и администрацией школы. По итогам стало известно, что учительницу уволили по статье.

- Факты, изложенные в видео, нашли свое подтверждение. Учительница писала объяснительную, она осознает свои действия как неправильные. Мы сожалеем, что так получилось, - сказал «КП» начальник управления образования Сергей Порошин и добавил, что детей нужно воспитывать так, чтобы не возникало подобных случаев, «чтобы дети вели себя достойно - в школе, на улице».

Людмила Ивановна работала в школе больше 35 лет. Фото: vk.com/id15062384

Досталось и директору - ей объявлен выговор, к дисциплинарной ответственности привлекли и завуча.

По словам начальника управления, многие родители жалеют, что учителя уволили:

- К ней была очередь в первый класс - люди шли на ее имя, опыт, результаты. Ну а то, что получилось, - какие могут быть оправдания? Общественность увидела действия учительницы, которые не совместимы с ее работой, этическими нормами.

Известно, что уволенная Людмила Ивановна имеет педагогический стаж больше 35 лет, ей совсем немного осталось до пенсии. В тот злополучный день она заменяла в классе другого педагога.

После собрания родители 4-классников обсуждали инцидент, но общаться с прессой не хотели. Одна группа родителей высказала мнение, что учитель не виноват, что ребенок ее спровоцировал, начав обзываться.

- На этого мальчика дети жаловались. Одной девочке он клей на голову налил. Ребенок из нормальной полной семьи, но на его воспитание мы уже обращали внимание отца, а он отмахивался, - рассказали родители. - Вообще, авторитет учителя сведен к нулю и во всем виноваты родители, которые плохо воспитывают своих детей. Жалко, что такого педагога уволили!

- Я в этом классе сидел как-то минут 20 - с ума сойти можно! Этих детей трудно выдерживать, - заявляет один из отцов.

- Дети копируют поведение взрослых. Не раз вижу, как родители ведут детей в школу и орут на них матом. Вот дети и приучаются, - рассуждает мама.

В школе рассказывают, что директор после случившегося плакала (с прессой она отказалась общаться), очень переживает и сама Людмила Ивановна. Летом старалась, готовила свой класс к новому учебному году. С 1 сентября она вела второклашек, теперь классным будет другой учитель.