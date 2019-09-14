2019-09-14T17:24:35+03:00
Минск
КП Беларусь

Забег на каблуках: смотрите, как в Минске проходит День города

Студентки ссузов, вузов и работающие девушки посоревновались в беге на каблуках не ниже 5 сантиметров [фото]
Настасья КОРСАК
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Забег любительниц каблуков прошел 14 сентября около "Чижовка-Арены"Забег любительниц каблуков прошел 14 сентября около "Чижовка-Арены"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Одним из праздничных мероприятий в День города стал женский забег под незамысловатым названием "Каблучок". На стометровой дистанции соревновались девушки в обуви на каблуках. Несколько условий - бегуньям должно быть больше 18 лет, а каблуки не ниже 5 см. Босоножки на устойчивом каблуке или выходные туфли на шпильке - каждая решала сама. Смотрите, как это было!

К старту готова! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К старту готова!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все как и в любом забеге: у каждой свой номер и волнение перед стартом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все как и в любом забеге: у каждой свой номер и волнение перед стартомФото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На каблуках далеко не убежишь, поэтому дистанция была спринтерская - 100 метров Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На каблуках далеко не убежишь, поэтому дистанция была спринтерская - 100 метровФото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кто бы мог подумать, что могут пригодится и туфли с выпускного, и босоножки на каблуке, когда лето уже закончилось Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кто бы мог подумать, что могут пригодится и туфли с выпускного, и босоножки на каблуке, когда лето уже закончилосьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Не было условия подбирать каблуки под цвет спортивного костюма. Но некоторые все-таки подобрали Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не было условия подбирать каблуки под цвет спортивного костюма. Но некоторые все-таки подобралиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Не ниже 5 см! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не ниже 5 см!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А если выше, будут бонусы? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А если выше, будут бонусы?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А судьи-то в кроссовках Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А судьи-то в кроссовкахФото: Святослав ЗОРКИЙ

Травмы, боль и поражения. Почти как в серьезном спорте Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Травмы, боль и поражения. Почти как в серьезном спортеФото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соревновались студентки ссузов, вузов и сотрудницы организаций и предприятий Заводского района Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соревновались студентки ссузов, вузов и сотрудницы организаций и предприятий Заводского районаФото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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