Забег на каблуках: смотрите, как в Минске проходит День города
Одним из праздничных мероприятий в День города стал женский забег под незамысловатым названием "Каблучок". На стометровой дистанции соревновались девушки в обуви на каблуках. Несколько условий - бегуньям должно быть больше 18 лет, а каблуки не ниже 5 см. Босоножки на устойчивом каблуке или выходные туфли на шпильке - каждая решала сама. Смотрите, как это было!
К старту готова!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Все как и в любом забеге: у каждой свой номер и волнение перед стартомФото: Святослав ЗОРКИЙ
На каблуках далеко не убежишь, поэтому дистанция была спринтерская - 100 метровФото: Святослав ЗОРКИЙ
Кто бы мог подумать, что могут пригодится и туфли с выпускного, и босоножки на каблуке, когда лето уже закончилосьФото: Святослав ЗОРКИЙ
Не было условия подбирать каблуки под цвет спортивного костюма. Но некоторые все-таки подобралиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Не ниже 5 см!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
А если выше, будут бонусы?Фото: Святослав ЗОРКИЙ
А судьи-то в кроссовкахФото: Святослав ЗОРКИЙ
Травмы, боль и поражения. Почти как в серьезном спортеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Соревновались студентки ссузов, вузов и сотрудницы организаций и предприятий Заводского районаФото: Святослав ЗОРКИЙ