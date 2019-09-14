Лявон Вольский отметил день рождения на корабле

Минут за пятнадцать до отправления теплохода солнце сменилось моросящим дождиком. Потому на призыв выступавших на небольшой сцене артистов уйти "в полный отрыв" из немногочисленной публики, прятавшейся под зонтами, откликнулось всего двое заводных и разгоряченной выпивкой мужчин. Один из них ради нетленных "Белых роз" даже оторвался от свадьбы, где был в числе гостей. Под эту песню буквально прибежали на пирс Лявон Вольский с саксофонистом "Крамбамбулі" Павлом Аракеляном. Виновник торжества чуть позже объяснил: сбежали раньше времени с саундчека концерта группы на "Дне танкиста", чтобы успеть на праздник.

К пирсу музыканты шли через полупустую праздничную площадку Дня города - моросил дождь и потенциальные зрители спрятались.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

"Свислочь", судя по табличке на борту, плавает с 1958 года.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Вольский из новых песен спел "Воблакі і вецер" с альбома "Гравітацыя" 2019 года.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Тем временем артисты на сцене троекратно закричали "Поздравляем!" в честь Дня города. Друзья, коллеги и поклонники (10 пригласительных на мероприятие разыграли среди купивших билет на концерь Вольского 26 октября) превратили это в "Віншуем!" в честь именинника. Наверное, тогда-то экипаж теплохода окончательно убедился, что ў них "очередная свадьба". Тем более до и после музыкальной команды на борт "Свислочи", сошедшей на воду с бобруйского судоремонтного завода аж в 1958 году, поднялись как раз свадебные компании.

Веселую атмосферу создавали на борту сам именинник и его товарищ по группе "Крамбамбуля" Павел Аракелян.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

"О`кей, тут усё о`кей..."Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Вольский признался с импровизированной сцены на верхней палубе, что это давняя идея - сделать мини-концерт на корабле. Говорит, даже хотелось провести его ко Дню Воли 25 марта, вот только судоходство на Комсомольском озере в эту пору еще закрыто.

На палубе собрались друзья, коллеги и поклонники Лявона.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Бокал газировки за день рождения!Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

На мини-концерте Вольский и Аракелян играли, по сути, концерт по заявкам. То есть звучали проверенные временем хиты - "Паветраны шар", "Простыя словы", "Тры чарапахі, "Госці", "Мінск і Менск", "Маё каханне". Как часто бывает, начался акустический концерт Лявона с "Сонца нам дапаможа" из культового проекта "Я нарадзіўся тут", а завершился "Худсаветам" - "Прыдумай сабе свой свет...". Из новых песен прозвучала "Воблакі і вецер" с недавнего альбома группы Volski "Гравітацыя".

Павел Аракелян ради мини-концерта в честь день рождения Вольского сбежал с саундчека застрашнего выступления. Правда, он просил никому об этом не говорить.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Концерт на палубе длился около 50 минут.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Не обошлось и без совместного исполнения Happy birthday. Вслед за Павлом Аракеляном мелодию подхватили все гости. Вольский сразу предупредил, что не успел посмотреть все подарки, но их много, а это приятно. А еще одним подарком стал вдруг заработавший большой фонтан на Комсомольском озере и двойная радуга, ведь за время рейса непогода сменилась ярким солнцем.

Выступление получилось настолько веселым, что в конце песни "Госці" Аракелян по-хулигански ввернул немного итальянской тарантеллы.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Вольский играл лучшие и любимые песни из своих многочисленных проектов.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Кстати, когда у членов команды "Свислочи" публика интересовалась, как им "свадьба", те, многозначительно улыбаясь, отвечали: "Нормально". А проплывающие мимо сапсерферы, проплывая недалеко от теплохода, стали улыбаться - разглядели, кто поет на борту.

Концерт на палубе стал репетицией концерта на "Дне танкиста" 15 сентября.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

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