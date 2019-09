Настоящее оружие, 200 компьютеров и The Offspring: в Минске проходит День танкиста

Уже третий год праздник проходит в центре города – в парке Победы. В 2017 году на День танкиста пришло 100 тысяч человек, в прошлом году – 200 тысяч. В этом году организаторы масштаб снова нарастили: еще больше развлекательных зон, еще больше точек общепита, еще круче хелдайнеры фестиваля.

Праздник, организованный создателями игры World of Tanks, стал еще более масштабнымФото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году традиционный «День танкиста» объединили с «WG Fest’ом»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Весь праздник крутится вокруг популярной игры World of Tanks, которую делают белорусы. В этом году традиционный «День танкиста» объединили с «WG Fest’ом», который раньше проводили в Москве. Праздник сделали международным – специально приглашали гостей из России и Европы. Для «танкистов» построили огромную игровую зону, где поставили 200 компьютеров – говорят, это самая масштабная игровая зона под открытым небом в СНГ. В ней провели турнир по танкам. Трем лучшим игрокам по количеству заработанного опыта в World of Tanks Blitz подарили новенькие смартфоны. Победители в личном зачете по World of Tanks ушли домой с новеньким ноутбуком, монитором и акустической системой. А на главной сцене в онлайне показали матч кланового суперкубка между лучшими клановыми командами России и Европы. Между двумя командами, каждая из которых состояла из 15 человек, разразилась настоящая битва, ведь призовой фонд составил 40 тысяч долларов!

Для «танкистов» построили огромную игровую зону, где поставили 200 компьютеровФото: Павел МАРТИНЧИК

В игровой зоне провели турнир по танкам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Также можно было пообщаться с разработчиками, посмотреть всякие виртуальные штуки, а также сфотографироваться в тематических фотозонах. Для любителей танков устроили выставку настоящей техники. Тут же можно было потренироваться разбирать и собирать оружие и посмотреть на работу военных кинологов. Для «боевых подруг» устроили «Парфюмерный бар», где учили смешивать ароматы, и встречи с известными стилистами, которые делились секретами и общались с гостями на темы моды и бьюти-индустрии.

Весь праздник крутится вокруг популярной игры World of Tanks.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году организаторы устроили огромное количество активностей для детей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тут же можно было потренироваться разбирать и собирать оружиеФото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка военной техники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гости фестиваля могли посмотреть на работу военных кинологовФото: Павел МАРТИНЧИК

Праздник сделали семейным. Устроили лаундж-зону с настольными играми, поставили фотобудки, оформленные в разных тематиках, сделали зону активных развлечений, организовали семейный квест, провели невероятное количество конкурсов. Например, танкотвистер, петанк, лимбо, игровые автоматы, мастер-класс по фигурному катанию и танкоштурм.

В этом году организаторы снова нарастили масштабФото: Павел МАРТИНЧИК

Для любителей танков устроили выставку настоящей техники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году организаторы устроили огромное количество активностей для детей – для этого создали специальную зону с названием «Песочница». В ней можно было принять участие в раскопках, смастерить игрушечный танк, полазить на скалодроме, поиграть в детском городке и многое другое. Кстати, родителей с колясками в этом году пускали по отдельной очереди – для ускорения их прохода.

На фесте не подкачала и музыкальная часть.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Не подкачала и музыкальная часть. Днем публику развлекали ди-джеи, потом выступила белорусская «Крамбамбуля» во главе с Лявоном Вольским. Затем музыкальный марафон продолжила украинская группа «Вопли Видоплясова». Зажигательные танцы лидера группы Олега Скрипки на сцене расшевелили всех, поэтому вряд ли кто-то остался равнодушным, особенно услышав первые переливы баяна из знаменитой «Весны». К вечеру на сцену выпустят «тяжелую артиллерию» - российскую рок-группу «Звери», их новые и старые хиты добавят драйва на фестивале. Ну кто слышал «Районы, кварталы», «Дожди-пистолеты»?

На фестивале выступила украинская группа «Вопли Видоплясова».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лидер группы Олег Скрипка расшевелил всехФото: Павел МАРТИНЧИК

А завершат праздник знаменитые калифорнийские панки из группы The Offspring. Кстати, американцы уже знакомы с «танкистами» - в 2013 году группа выступала на закрытом корпоративе Wargaming, который обошелся компании в пару миллионов долларов. За время существования группы, The Offspring отыграли более тысячи концертов по всему миру. В Минске десятки тысяч гостей фестиваля смогут подпитаться их безудержной энергией и в едином порыве подхватывать хорошо знакомые хиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

The Offspring и Hurts тайно выступили на «Линии Сталина». Там прошла частная вечеринка невиданного для Беларуси масштаба: один только банкет обошелся в $300 000