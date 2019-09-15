2019-09-15T18:58:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Настоящее оружие, 200 компьютеров и The Offspring: в Минске проходит День танкиста

Праздник, организованный создателями игры World of Tanks, стал еще более масштабным [фото, обновляется]
Геннадий МОЖЕЙКО
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На фестивале устроили много фотозон - на любой вкус!На фестивале устроили много фотозон - на любой вкус!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже третий год праздник проходит в центре города – в парке Победы. В 2017 году на День танкиста пришло 100 тысяч человек, в прошлом году – 200 тысяч. В этом году организаторы масштаб снова нарастили: еще больше развлекательных зон, еще больше точек общепита, еще круче хелдайнеры фестиваля.

Праздник, организованный создателями игры World of Tanks, стал еще более масштабным Фото: Павел МАРТИНЧИК

Праздник, организованный создателями игры World of Tanks, стал еще более масштабнымФото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году традиционный «День танкиста» объединили с «WG Fest’ом» Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году традиционный «День танкиста» объединили с «WG Fest’ом»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Весь праздник крутится вокруг популярной игры World of Tanks, которую делают белорусы. В этом году традиционный «День танкиста» объединили с «WG Fest’ом», который раньше проводили в Москве. Праздник сделали международным – специально приглашали гостей из России и Европы. Для «танкистов» построили огромную игровую зону, где поставили 200 компьютеров – говорят, это самая масштабная игровая зона под открытым небом в СНГ. В ней провели турнир по танкам. Трем лучшим игрокам по количеству заработанного опыта в World of Tanks Blitz подарили новенькие смартфоны. Победители в личном зачете по World of Tanks ушли домой с новеньким ноутбуком, монитором и акустической системой. А на главной сцене в онлайне показали матч кланового суперкубка между лучшими клановыми командами России и Европы. Между двумя командами, каждая из которых состояла из 15 человек, разразилась настоящая битва, ведь призовой фонд составил 40 тысяч долларов!

Для «танкистов» построили огромную игровую зону, где поставили 200 компьютеров Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для «танкистов» построили огромную игровую зону, где поставили 200 компьютеровФото: Павел МАРТИНЧИК

В игровой зоне провели турнир по танкам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В игровой зоне провели турнир по танкам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Также можно было пообщаться с разработчиками, посмотреть всякие виртуальные штуки, а также сфотографироваться в тематических фотозонах. Для любителей танков устроили выставку настоящей техники. Тут же можно было потренироваться разбирать и собирать оружие и посмотреть на работу военных кинологов. Для «боевых подруг» устроили «Парфюмерный бар», где учили смешивать ароматы, и встречи с известными стилистами, которые делились секретами и общались с гостями на темы моды и бьюти-индустрии.

Весь праздник крутится вокруг популярной игры World of Tanks. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Весь праздник крутится вокруг популярной игры World of Tanks.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году организаторы устроили огромное количество активностей для детей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году организаторы устроили огромное количество активностей для детей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тут же можно было потренироваться разбирать и собирать оружие Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тут же можно было потренироваться разбирать и собирать оружиеФото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка военной техники. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка военной техники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гости фестиваля могли посмотреть на работу военных кинологов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гости фестиваля могли посмотреть на работу военных кинологовФото: Павел МАРТИНЧИК

Праздник сделали семейным. Устроили лаундж-зону с настольными играми, поставили фотобудки, оформленные в разных тематиках, сделали зону активных развлечений, организовали семейный квест, провели невероятное количество конкурсов. Например, танкотвистер, петанк, лимбо, игровые автоматы, мастер-класс по фигурному катанию и танкоштурм.

В этом году организаторы снова нарастили масштаб Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году организаторы снова нарастили масштабФото: Павел МАРТИНЧИК

Для любителей танков устроили выставку настоящей техники. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для любителей танков устроили выставку настоящей техники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году организаторы устроили огромное количество активностей для детей – для этого создали специальную зону с названием «Песочница». В ней можно было принять участие в раскопках, смастерить игрушечный танк, полазить на скалодроме, поиграть в детском городке и многое другое. Кстати, родителей с колясками в этом году пускали по отдельной очереди – для ускорения их прохода.

На фесте не подкачала и музыкальная часть. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На фесте не подкачала и музыкальная часть.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Не подкачала и музыкальная часть. Днем публику развлекали ди-джеи, потом выступила белорусская «Крамбамбуля» во главе с Лявоном Вольским. Затем музыкальный марафон продолжила украинская группа «Вопли Видоплясова». Зажигательные танцы лидера группы Олега Скрипки на сцене расшевелили всех, поэтому вряд ли кто-то остался равнодушным, особенно услышав первые переливы баяна из знаменитой «Весны». К вечеру на сцену выпустят «тяжелую артиллерию» - российскую рок-группу «Звери», их новые и старые хиты добавят драйва на фестивале. Ну кто слышал «Районы, кварталы», «Дожди-пистолеты»?

На фестивале выступила украинская группа «Вопли Видоплясова». Фото: Павел МАРТИНЧИК

На фестивале выступила украинская группа «Вопли Видоплясова».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лидер группы Олег Скрипка расшевелил всех Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лидер группы Олег Скрипка расшевелил всехФото: Павел МАРТИНЧИК

А завершат праздник знаменитые калифорнийские панки из группы The Offspring. Кстати, американцы уже знакомы с «танкистами» - в 2013 году группа выступала на закрытом корпоративе Wargaming, который обошелся компании в пару миллионов долларов. За время существования группы, The Offspring отыграли более тысячи концертов по всему миру. В Минске десятки тысяч гостей фестиваля смогут подпитаться их безудержной энергией и в едином порыве подхватывать хорошо знакомые хиты.

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