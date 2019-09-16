Бывшего главного архитектора Минска отпустили из СИЗО с учетом его здоровья

Главный архитектор Минска Павел Лучинович был задержан этой весной. Его обвинили в получении взятки в размере 4 тысяч долларов от предпринимательницы.

И вот на днях стало известно: расследование уголовного дела в отношении бывшего главного архитектора Минска завершено. Оно передано прокурору для направления в суд, сообщает Следственный комитет.

Что любопытно, бывшего чиновника отпустили из СИЗО под залог.

- С учетом состояния здоровья мера пресечения ему была изменена с заключения под стражу на залог, - рассказал «Комсомолке» официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев. - Он находится не в стенах Следственного изолятора.

Как сообщал интернет-портал TUT.BY, пару недель назад Павла Лучиновича доставили из СИЗО в больницу с параличом нижней части тела. Также сообщалось, что его прооперировали.

- Сегодня только услышал, что его отпустили под залог, - говорит бывший коллега Павла Сергеевича. - Я ему сегодня звонил - телефон заблокирован. Где он живет, я, честно говоря, даже не знаю. А хотелось бы человеку помочь… Надеюсь что у него, слава богу, со здоровьем все будет нормально.

Павел Лучинович занял должность главного архитектора города в начале 2015 года. До этого он работал зампредседателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Прежний главный столичный зодчий Николай Власюк отзывался о своем преемнике очень хорошо: «Он ответственный, а главное - порядочный человек, который прекрасно знает свою работу и хорошо с ней справится».