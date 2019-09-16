2019-09-16T18:27:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Маму, которая подбросила новорожденную в больницу, пока не лишали родительских прав и отпустили домой

Судьба малышки и ее 27-летней мамы еще не решена, но мало шансов, что ребенка оставят с бросившим родителем
Алеся ДОБЫШ
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Новорожденная девочка неделю побыла с мамой, а потом та отнесла ее в больницу и оставила в раковине. Фото: МВДНоворожденная девочка неделю побыла с мамой, а потом та отнесла ее в больницу и оставила в раковине. Фото: МВД
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Мать малышки искали около двух месяцев. Оперативники проверяли женские консультации, рожениц области. А особенно тщательно семьи, которые находятся в социально-опасном положении, рассказали в МВД. В результате ее нашли по ориентировкам в Рогачевском районе Гомельской области.

Выяснилось, что 27-летняя девушка родом из Кормянского района. Дочку она родила 9 июля на съемной квартире в Гомеле. Шесть дней девочка была с мамой, а 15 июля она отнесла ребенка в Гомельскую областную клиническую больницу и оставила в туалете. Малышку в раковине нашла медсестра. Рядом был пакет с детскими вещами и записка: «Роделась 09.07.2010 в 12:30» (орфография автора сохранена. - Ред.).

Медики отметили, что девочка в стабильном состоянии. Почему ее мама так поступила, в милиции не пояснили. Сейчас она дома, не задержана. Наказание за то, что оставила ребенка в больнице, девушке не грозит.

В отделе образования, спорта и туризма администрации Советского района Гомеля рассказали, что пока мать не лишена родительских прав. Где находится ребенок, пояснить отказались.

Дальнейшая судьба девочки пока под вопросом. Как пояснила Ольга Глинская, директор Национального центра усыновления, в таких случаях органы опеки чаще всего подают иск на лишение мамы родительских прав. Процесс сбора необходимых документов и рассмотрение дела в суде длится около месяца. После этого ребенку будут искать семью.

- Если женщину лишают родительских прав, с нее сразу взыскиваются деньги на содержание ребенка - платить она обязана до момента усыновления ребенка, - добавила Ольга Глинская. - Новорожденных детей усыновляют и удочеряют охотнее, чем взрослых, но сейчас есть тенденция усыновления и более старших детей, и детей с инвалидностью.

Специалист добавила, что в ее практике не было случаев, когда брошенных таким образом детей возвращали родителям.

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