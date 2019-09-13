Минский полумарафон стартует уже в воскресенье

В ближайшее воскресенье, 15 сентября от столичного Дворца спорта традиционно стартует Минский Полумарафон. Мероприятие пройдет уже в седьмой раз. В 2015 году Минский PoloМарафон собрал более 16 000 человек. В этом году ожидается около 40 тысяч участников.

Что нового?

Во-первых, все три дистанции (21,97 км, 10,55 и 5,5 км) будут начинаться в разное время. Самыми первыми - в 9.00 - стартуют полумарафонцы, затем в 9.45 начнется забег на 10,55 км, а в 12.30 - самый массовый забег на 5,5 км. Это заметно удобнее, так никто из новичков не перепутает маршрут. Плюс это позволит избежать толчеи среди бегунов в первой части дистанции. Кстати, Минский Полумарафон из года в год набирает очки по части качества организации и повышает свой статус среди городов, принимающих такие мероприятия. Если в 2017 году Полумарафон носил бронзовый лейбл IAAF, то в 2019 году статус уже серебряный.

Достаточно потереть такую банку и победа точно случится. Фото: Дарья СОБОЛЬ.

В течение недели в «Палова-Арене» идет выдача стартовых номеров и впервые работает ЭКСПО для фанатов бега. На выставке посетители и участники приобретают экипировку, тестируют технику и знакомятся с новинками спортивного питания. С 12 сентября на ЭКСПО проводят мастер-классы и розыгрыши. В фото-зонах уже стоят очереди.

Кстати, в этом году Полумарафон завершает сезон громких спортивных мероприятий не просто международного, а вполне себе глобального уровня. Европейские Игры состоялись в июне, а легкоатлетический Матч Европа-США - на одной неделе с полумарафоном. Этим летом Минск был просто заряжен энергией спортивного азарта и побед! Прежде всего это личные победы каждого спортсмена или любителя над собой.

Если спорт высоких достижений мы чаще видим с экрана телевизора или телефона, то бег может стать частью жизни буквально каждого и совершенно неожиданно. Анна Бонд, известная белорусская блогер в своем интсаграм-аккаунте высказалась очень точно: «Спорт - это победы и поражения! Это преодоление себя, тренировка духа и тела. Никогда не понимала бегунов с их марафонами и пловцов с заплывами, пока сама не окунулась в эту «секту». Это такой внутренний адреналин, который живёт в нас от начала цели до финиша. Финиш всегда разный у всех. И так во всем по жизни. Я соскучилась по этому нерву, поэтому решила бежать Минский полумарафон…»

Поддерживают любимое спортивное событие столицы и известные белорусские бренды. Производитель носков и одежды бренд Conte добавил ощущения комфорта участникам забега. Conte выделил в качестве бонуса за длинную дистанцию сеты с логотипом II Европейских игр. Бегуны со стажем знают, что носки, напульсники и резинки для волос - такие важные детали. Поэтому всем, кто бежит 21,97 и 10,55 км в стартовые пакеты с номером вложены носки. Для участниц этих дистанций, если нужно, волонтеры добавят в пакеты резинки для волос. А вот напульсники ищите возле фотозоны БФЛА.

В этом году на старт Минского полумарафона выйдут больше 1200 иностранцев из 57-и стран мира. Фото: Дарья СОБОЛЬ.

Кто бежит?

В четверг, 12 сентября, в очереди на получение личного номера стоят и совсем юные ребята, нетерпеливо листающие ленту в телефоне, и люди пенсионного возраста. Они никуда не спешат и готовы общаться.

Случайно оказывается, что первый человек, с которым мы разговорились –это Николай Алексеевич Захарченко, настоящий герой минского полумарафона. Ему 89 лет, совсем скоро юбилей и он уже в пятый раз будет покорять дистанцию. Николай Алексеевич - бывший моряк. Во время Великой Отечественной войны он, будучи подростком, попал в концлагерь «Озаричи» и чудом остался жив. По словам Николая Алексеевича, в массовых забегах он участвует еще и для того, чтобы личным примером показать молодежи, как важно заниматься спортом, который закаляет дух. Первый раз он вышел на дистанцию еще в восьмидесятых. 5,5 км - такая дистанция в планах на этот год.

- В этом году Олимпийский комитет наградил меня медалью почета, как самого выносливого бегуна, - поделился последними новостями Николай Алексеевич.

Николаю Алексеевичу Захарченко 89 лет и он уже в пятый раз бежит. Фото: Дарья СОБОЛЬ.

Анжела и Диана - тетя и племянница. Анжела приехала на полумарафон из Борисова, а Диана живет и учится в столице. Обе фанатки бега, за плечами уже не одно беговое состязание. «Мой первый марафон прошел в Бресте, а Минский уже третий по счету» - делится Диана. Девушки выбрали небольшую дистанцию - 5,5 км. Уверены, что эта цифра идеальна для тех, кто просто хочет получить удовольствие и насладиться бегом.

А пока мы разговариваем о беге, семьи с детьми с удовольствием включаются в игру «потри банку, заряженную на победу!» Удача на старте никому не помешает.