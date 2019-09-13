2019-09-13T16:26:50+03:00
Экономика
КП Беларусь

Министр финансов: «В планах исходим из того, что компенсации за налоговый маневр не будет»

Хотя Беларусь продолжает рассчитывать, что проблемный вопрос удастся решить
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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Максим Ермолович надеется, что Беларусь получит компенсацию от российского налогового маневра. Фото: БелТАМаксим Ермолович надеется, что Беларусь получит компенсацию от российского налогового маневра. Фото: БелТА
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Минск продолжает рассчитывать на выделение Москвой компенсации за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли, заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович.

- Для нас важно решение тех вопросов, которые остались нерешенными - налоговый маневр и его последствия. Мы очень на это рассчитываем, но в своих планах исходим из того, что компенсации за налоговый маневр не будет, - приводит слова министра interfax.by.

Именно так, признался глава Минфина, построен проект бюджета на следующий год:

- Бюджет достаточно жесткий - мы в следующем году не прирастаем по доходам в номинальном значении.

Иными словам, впервые за последние годы он верстается с дефицитом: расходов у казны, скорее всего, будет больше, чем поступлений.

Максим Ермолович подчеркнул, что при этом расходы бюджета «продолжают объективно расти - от этого никуда не денешься».

- В зависимости от того, будет ли выделена на следующий год компенсация за налоговый маневр или не будет, мы будем понимать, будет дефицит бюджета или не будет, - пояснил министр.

Глава Минфина напомнил, что на минувшей неделе премьер-министры Беларуси и России согласовали программу углубления двусторонней интеграции:

- Сейчас идет отработка деталей. У Министерства финансов на повестке есть четыре направления: налоговая система, бухгалтерский учет, аудит и финансовый рынок. Мы понимаем, как мы движемся в этом направлении. Будем разговаривать с нашими коллегами, будут разработаны принципы построения общего экономического пространства.

Несмотря на попытки белорусской стороны договориться с российским руководством о компенсации потерь, с 2019 года Беларусь импортирует нефть из России на новых условиях - она подорожала из-за налогового маневра. По оценке Минска, в связи с этим дополнительные издержки за пять лет составят более 10 млрд долларов.

Суть в том, что в России экспортная пошлина постепенно заменяется внутренним налогом на добычу. И нефть, поступающая в Беларусь без всяких пошлин, растет в цене - вплоть до мировой. А белорусский бюджет очень сильно завязан на нефтепереработке.

Переговоры о компенсации то проводились, то утихали на протяжении нескольких лет. Российская сторона считает, что проведение налогового маневра - это внутреннее дело, касающееся налоговой политики государства. Белорусские власти с этим не согласны: они апеллируют к договору о Евразийском союзе, который гарантирует сохранение состояния экономики одной страны вне зависимости от действий другой.

Сейчас Беларусь и Россия дорабатывают проекты документов об усилении интеграции. Ожидается, что президенты рассмотрят их в декабре.

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