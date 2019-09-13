2019-09-13T15:38:15+03:00
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КП Беларусь

В Минске показали более 100 портретов выдающихся персон XX века

Минская выставка приурочена к 150-летию фотографа Моисея Наппельбаума. Такая экспозиция проходит в Беларуси впервые.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Минский фотограф создал портреты советских вождей, которые тиражировались миллионами экземпляров.Минский фотограф создал портреты советских вождей, которые тиражировались миллионами экземпляров.
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В Минске открылась выставка уникального фотомастера начала прошлого века Моисея Наппельбаума. Для нас он особенно значим уже потому, что родом из Минска, здесь же он открыл свою первую портретную студию. Организаторами проекта выступают Национальный исторический музей Беларуси и Центр белорусско-еврейского культурного наследия.

Ателье и квартира Моисея Наппельбаума находились в доме, где сейчас гастроном "Центральный"

Ателье и квартира Моисея Наппельбаума находились в доме, где сейчас гастроном "Центральный"

Даже если вы никогда не слышали этого имени, его фотографии видели абсолютно точно. Они украшают учебники по истории и фотографии, многие стали уже классикой. Громоздким фотоаппаратом на треноге Моисей Наппельбаум создавал портреты как правителей, политических деятелей, лучших представителей мира искусства, так и обычных людей. Кстати, сам аппарат - фотокамера Acme, изготовленная по спецзаказу в Англии, - также находится в экспозиции. Ей 112 лет, и она до сих пор технически исправна. Именно этой камерой Наппельбаум фотографировал в 1918 году Ленина, и этот канонический портрет можно увидеть в оригинале. Кстати, за этот портрет Моисей Наппельбаум получил от советской власти фотоателье рядом с Кремлем.

Автопортрет

Автопортрет

Каково было фотографировать людей, изменивших ход истории человечества - того же Ленина и Сталина? Какими были в жизни большевики, чьими именами до сих пор названы улицы в Минске - Свердлов, Жданов?

Одно дело смотреть на иллюстрации в книгах, и совсем другое - прикоснуться к реальной истории. Под каждой фотографией приведена биография человека, который запечатлен на ней, а кое-где и цитаты мастера с воспоминанием о том, как он снимал этот портрет. Получается как будто диалог с фотографом сквозь время. Всматриваешься в фотографии Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Максима Горького или Сергея Эйзенштейна, и отчетливо проступает характер человека. Или уникальный снимок Сергея Есенина на диване в гостинице «Англетер» с застывшей гримасой смерти на лице.

Посмертный портрет Сергея Есенина.

Посмертный портрет Сергея Есенина.

На выставке представлены оригиналы фотографий из частных коллекций, Московского института фотографии, Borodulin Соllection и коллекции Национального исторического архива. Экспозицию можно будет увидеть в историческом музее Минска до 15 октября, а дальше выставка отправится в Цюрих и Санкт-Петербург.

Билеты стоят 10 руб.

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