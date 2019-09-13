«Приходит глубокая осень». В выходные в Беларуси холодает, а бабье лето ждем в октябре

Несмотря на наступление календарной осени, погода в Беларуси в первой половине сентября была по-настоящему летней. Однако уже на этих выходных нас ждет серьезное похолодание. Но бабье лето будет?

- Синоптики воспринимают бабье лето как период теплой погоды, который устанавливается после холодного периода. И обычно это конец сентября - начало октября. У нас же установилась замечательная погода еще в 20-х числах августа, и она не прекращалась, - объясняет начальник сектора сопровождения метеорологических прогнозов Белгидромета Людмила Паращук. - Так что это бабье лето будет компенсацией за холодный июль.

По словам специалистов, в ближайшее время страна погрузится в глубокую осень.

- Похолодание связано с тем, что в Северной Атлантике происходят активные циклонообразования. Из-за влияния первого циклона в субботу, 14 сентября, резко похолодает, температура понизится в среднем на 6 - 9 градусов! - продолжает Людмила Паращук. - Но фронтальный раздел не принесет пока много дождей. По стране сохраняется дефицит осадков: за прошедшие дни сентября в среднем по Беларуси их выпало менее 50% климатической нормы.

В воскресенье, 15 сентября, заметно понизятся ночные температуры - +3…+9 градусов. Днем будет от +10 градусов по северу страны до +22 по юго-западу. В понедельник, 16 сентября, ожидаем влияние более активного холодного североатлантического циклона. Еще больше похолодает, ветер будет порывистый, пройдут дожди во многих районах страны. В начале недели температура ночью будет +8…+14, днем +12…+19 градусов. Затем температуры понизятся: ночью до +2…+9, градусов, днем до +9…+15.

КСТАТИ

Лето-2019 вошло в десятку самых теплых за последние 75 лет

- Прошедшее лето заняло 7-е место в ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному. Средняя температура - 18,6 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы. Июнь был самый теплый за последние 75 лет: средняя температура +21, что на 4,6 градуса выше нормы, - подводят итог в Белгидромете. - В июле средняя температура была 17,1 градуса, что ниже климатической нормы на 1,3 градуса. Это был самый холодный июль с 2001 года! В августе же средняя температура составила 17,7 градуса, что на 0,4 градуса выше нормы. Такой август бывает один раз в три года - ничего аномального в нем не было.