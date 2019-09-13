2019-09-13T18:36:05+03:00
Общество
КП Беларусь

«Приходит глубокая осень». В выходные в Беларуси холодает, а бабье лето ждем в октябре

В ближайшее время температура понизится на 6 - 9 градусов.
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
В Беларусь идет серьезное похолоданиеВ Беларусь идет серьезное похолоданиеФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Несмотря на наступление календарной осени, погода в Беларуси в первой половине сентября была по-настоящему летней. Однако уже на этих выходных нас ждет серьезное похолодание. Но бабье лето будет?

- Синоптики воспринимают бабье лето как период теплой погоды, который устанавливается после холодного периода. И обычно это конец сентября - начало октября. У нас же установилась замечательная погода еще в 20-х числах августа, и она не прекращалась, - объясняет начальник сектора сопровождения метеорологических прогнозов Белгидромета Людмила Паращук. - Так что это бабье лето будет компенсацией за холодный июль.

По словам специалистов, в ближайшее время страна погрузится в глубокую осень.

- Похолодание связано с тем, что в Северной Атлантике происходят активные циклонообразования. Из-за влияния первого циклона в субботу, 14 сентября, резко похолодает, температура понизится в среднем на 6 - 9 градусов! - продолжает Людмила Паращук. - Но фронтальный раздел не принесет пока много дождей. По стране сохраняется дефицит осадков: за прошедшие дни сентября в среднем по Беларуси их выпало менее 50% климатической нормы.

В воскресенье, 15 сентября, заметно понизятся ночные температуры - +3…+9 градусов. Днем будет от +10 градусов по северу страны до +22 по юго-западу. В понедельник, 16 сентября, ожидаем влияние более активного холодного североатлантического циклона. Еще больше похолодает, ветер будет порывистый, пройдут дожди во многих районах страны. В начале недели температура ночью будет +8…+14, днем +12…+19 градусов. Затем температуры понизятся: ночью до +2…+9, градусов, днем до +9…+15.

КСТАТИ

Лето-2019 вошло в десятку самых теплых за последние 75 лет

- Прошедшее лето заняло 7-е место в ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному. Средняя температура - 18,6 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы. Июнь был самый теплый за последние 75 лет: средняя температура +21, что на 4,6 градуса выше нормы, - подводят итог в Белгидромете. - В июле средняя температура была 17,1 градуса, что ниже климатической нормы на 1,3 градуса. Это был самый холодный июль с 2001 года! В августе же средняя температура составила 17,7 градуса, что на 0,4 градуса выше нормы. Такой август бывает один раз в три года - ничего аномального в нем не было.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Блогер-культуролог: «Даже не думала, что могу зарабатывать, рассказывая, как отличить Моне от Мане!»
Бывший сотрудник "Комсомолки" Екатерина Чернявская стала популярным блогером в Инстаграме. Да каким! 31-летняя минчанка рассказывает об этикете и искусстве, у нее даже своя онлайн-школа
Новости 24
Бобруйчанин ударил и душил 12-летнего мальчика за то, что отказался своровать для него в магазине
На трассе Бобруйск – Мозырь за час произошли два серьезных ДТП
В Калмыкии в ДТП погибли 4 белоруса
«Бросал в детей шишки, совершал непристойные манипуляции»: в Гродно возле детского сада задержали эксгибициониста
Беларусь безвозмездно поможет Венесуэле лекарствами на 442 тысячи рублей
Спасатели с помощью авиации потушили сложные лесные пожары на Полесье
Под Гомелем женщину высадили из машины из-за ссоры, и ее сбил автомобиль
В детском онкоцентре окна мыли Человек-паук, Бэтмен и Черепашки-ниндзя
В Новополоцке алабай укусил 4-летнего ребенка, который ударил пса палкой
В Ивацевичах на территории отдела милиции нашли 56 минометных мин времен войны
В Гомельском районе спасатели вытащили съехавший в озеро автомобиль
В Минске молодой водитель не уступил дорогу, врезался в «Мерседес» и выехал на тротуар
Минские водители смогут ездить в общественном транспорте бесплатно
Под Полоцком 68-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречку
«Стаж - 27 лет, ущерб - 17 копеек»: стало известно за что уволили работницу металлургического завода в Жлобине
Видеофакт: В Барановичах ГАИ гналось по ночному городу за пьяным на BMW
61-летний минчанин поджег машину бывшей возлюбленной
«Сигнал о возгорании пришел со спутника»: лесной пожар под Жлобином тушили 6 часов
В Беларуси начнут штрафовать пешеходов за гаджеты на зебре
Вор похитил у брестчан из квартиры золото и $8 тысяч
1,5 тонн веществ для психотропов: в Минске накрыли тайную лабораторию россиян
Белорус вербовал девушек для занятия проституцией в Израиле