Принц из ОАЭ будет охотиться в Беларуси с вертолета?

13 сентября в Минск впервые прилетел наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заидом аль-Нахайян. Напомним, он находится в хороших отношениях с Александром Лукашенко и его старшим сыном Виктором. Так, президент Беларуси с семьей несколько раз гостил у принца, отдыхая в ОАЭ. Кроме этого, шейх возглавляет компанию, которая получила право застраивать территорию снесенного павильона ВДНХ и корпуса больницы в Минске. Там начинают строить большой многофункциональный комплекс с отелем и казино.

- В любое время на любой срок приезжайте к нам отдохнуть, - сказал на встрече с шейхом Александр Лукашенко. - Тем более лето, да и начало осени у вас с нашей точки зрения времена жестокие - под 40 градусов, а иногда и выше. Поэтому мы готовы предоставить все услуги, чтобы вы могли это время провести в Беларуси. Вы были во многих странах. В Беларуси в первый раз. Но знайте, что это не чужая вам земля. Тем более у вас здесь свой дом.

Речь идет об огромном земельном участке в Логойском районе - между деревнями Заколюжье и Лавники. Площадь участка - 32 квадратных километра. Его назначение - для строительства и эксплуатации резиденции, охотничьих вольеров, искусственных водоемов, охотничьих домиков и объектов, необходимых для их обслуживания, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Участок обнесли высоким забором с колючей проволокой, периметр внутри патрулирует охрана, внутрь никого не пускают. Местные жители говорят, что туда из Прибалтики завезли несколько сотен оленей и косуль, и периодически устраивают охоту.

Авиакомпания Maximus Air Cargo перевозит вертолеты ВВС ОАЭ уже не первый раз. Фото Jacques Lienard.

Поедет ли туда охотиться арабский шейх пока не известно. Однако «Комсомолке» стал известен интересный факт: накануне визита из ОАЭ в Минск прилетел огромный транспортный самолет, внутри которого находилось два vip-вертолета. Огромный Ан-124 принадлежит арабской транспортной компании Maximus Air Cargo. По данным «Комсомолки», было два прилета: 7 и 9 сентября.

Вертолеты привез гигантский самолет Ан-124 принадлежит арабской транспортной компании Maximus Air Cargo. Фото: Егор ЗАКРЕВСКИЙ, egormsq.livejournal.com.

А два привезенных вертолета - модели Agusta-Westland AW-139 - точно такой же недавно появился в распоряжении Александра Лукашенко. Оба вертолета в vip-комплектации принадлежат ВВС ОАЭ и используются для перевозки руководства страны и членов правящей семьи. Поговаривают, что вертолеты привезли для использования в охоте. Однако официальных подтверждений этому пока нет.