За 10 лет «Манчестер Сити» ушел в убытки по трансферам на миллиард евро

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал масштабное исследование, где проанализировал траты клубов в последнее трансферное окно и за 10 лет.

В этом году самый большой транжира - мадридский «Атлетико»

2019 год стал рекордным по расходам клубов: на переходы футболистов суммарно потратили 6,6 миллиарда евро, это почти на 10% больше, чем два года назад. Если сравнить показатели четырехлетней давности, сумма вырастала в четыре раза! Наблюдается тенденция, что с каждым годом траты растут.

Откуда берут деньги клубы? В Англии лидеры за сезон от телевидения получают по 170 млн евро, а команды из нижней части таблицы - от 107 млн евро. Но самое интересное, что сумма трансферов выросла не из-за клубов: там, наоборот, потратили на новых футболистов 1,9 млрд - это меньше, чем в 2018-м (2,15 млрд) и 2017-м (2,09 млрд). Раскошелились и побили рекорды другие чемпионаты: в Испании (1,5 млрд), Италии (1,5) и Германии (0,88). Франция не побила рекорд 2017-го (тогда «ПСЖ» на одного Неймара отдал 200 млн), но превзошла цифры 2018-го (0,83).

За последние десять лет самые большие финансовые потоки все равно связаны с Англией: клубы Премьер-лиги активнее всего покупали футболистов из чемпионата Франции (1,246 млрд), Германии (767 млн) и Италии (729).

Этим летом больше всех на трансферы потратили мадридский «Атлетико» - 329 млн евро, мадридский «Реал» - 324, «Барселона» - 256, «Интер» - 212, «Ювентус» - 186.

За последние 10 лет больше всех потратились «Манчестер Сити» (1,638 млрд), «Барселона» (1,525 млрд), «Челси» (1,428 млрд), ПСЖ (1,392 млрд), «Ювентус» (1,272 млрд). Все клубы, которые с 2005 года доходили до финала Лиги чемпионов, попали в топ-20 по тратам на переходы футболистов.

«Монако» продал игроков на миллиард евро

За 10 лет в топе лучших по продажам «Монако» (1,03 млрд евро), «Челси» (868 млн) и «Ювентус» (787 млн). На четвертом месте «Бенфика», которой нет в двадцатке по тратам.

У «Лилля» из Франции лучший трансферный баланс за десять лет - 249 млн в плюсе, у «Монако» - 215, итальянский «Дженоа» - 193. Решающее ускорение в этой номинации «Лилль» сделал этим летом пятью продажами на общую сумму 145 млн, три кита здесь - Николя Пепе (в «Арсенал» за 80 млн), Рафаэль Леан (в «Милан» за 25) и Тиаго Мендес (в «Лион» за 22). «Лилль» успешно как воспитывает своих игроков, как и находит их на других рынках, вот и выручку этого лета клуб вложил в десятерых новых футболистов.

Кстати, чемпионат Франции единственный из топ-5 с положительным балансом (359 млн). Если «ПСЖ» тратит без оглядки, то 10 клубов, которые продают и покупают, остаются в плюсе. Но тут важно сделать оговорку, что в исследовании учтены только топ-5 чемпионатов (Англия, Италия, Испания, Франция, Германия). Та же «Бенфика» за 10 лет имеет 780 млн евро в плюсе, «Порту» - 592, «Аякс» - 513.

В наибольшем минусе чемпионат Англии - 762 млн в этом году и 6,5 млрд с 2010 года. У итальянской лиги отрицательный баланс за 10 лет составил 1,2 млрд, у испанской - 800 млн, немецкой - 758 млн.

Яркий пример - «Манчестер Сити». Это первый в истории клуб, который преодолел отметку в миллиард евро чистых убытков на трансферы за десять лет - 1,091 млрд евро в минусе. Дальше идут «ПСЖ» - 901 млн, «Манчестер Юнайтед» - 833, «Барселона» - 720, «Милан» - 439. Такие убытки клубы закрывают поступлениями от ТВ, спонсоров, маркетинговой деятельности.