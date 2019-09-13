На Фестивале тенниса за «пушечную подачу» можно выиграть ракетку Максима Мирного

13 и 14 сентября на территории Дворца тенниса (проспект Победителей, 63) параллельно с матчем Кубка Дэвиса Беларусь – Португалия, проходит фестивале тенниса.

Легендарный белорусский теннисист Максим Мирный рассказал, почему белорусам стоит заглянуть на фестиваль:

- Очень приятно наблюдать, как развивается теннис в Беларуси. В Минске, например, открылось более 10 школ для желающих попробовать свои силы в этом виде спорта. А еще я постоянно слежу за выступлениями наших теннисистов, вижу, каких успехов они достигают. В этом году три наши спортсменки вошли в топ-50 мирового рейтинга женского тенниса WTA. А теперь – Фестиваль тенниса, который, на мой взгляд, будет интересно посетить белорусам любого возраста.

На фестивале тенниса в субботу пройдет турнир на самую сильную подачу мяча. Наиболее мощный удар принадлежит Самюэлю Гроту – в 2012 ему удалось разогнать мяч до 263 км/час. Для сравнения, поезда в метро в среднем ездят на скорости 45 км/час.

Организаторы фестиваля, который приглашают поучаствовать в необычном развлечении всех желающих. При помощи специального устройства, которое используют на теннисных соревнованиях мирового уровня, будут замерять силу подачи. Максим Мирный посетить праздник не сможет, но для победителя турнира спортсмен передал подарок. Участник, показавший самый мощный удар, получит в подарок от теннисиста детскую ракетку Wilson.

Кроме этого, в программе праздника – мастер-классы от звезд белорусского тенниса, VR-теннис в субботу и семейные мини-турниры. Например, в пятницу тренировку проведет Владимир Волчков – главный тренер национальной команды Республики Беларусь и двукратный полуфиналист турниров Большого шлема. Будет на фестивале работать безалкогольный бар и фудкорт – тут, в лучших традициях Уимблдонского турнира, готовятся подавать клубнику со сливками.

Принимать гостей в пятницу будут с 12:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 20:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Максим Мирный завершил карьеру

Легендарный белорусский теннисист, отец четверых детей и бизнесмен повесил ракетку на гвоздь в 41 год (читать дальше)

Роджер Федерер: «На US Open проиграл в трех сетах Мирному и с горя пошел в McDonald’s в третьем часу ночи»

Легенда тенниса вспомнил матч с белорусом (читать дальше)

Владимир Волчков: «В теннисе девчонок вырастить легче, чем парней»

Корреспондент KP.BY потренировался под руководством легендарного белорусского теннисиста и узнал упражнение, пробуждающее мозг лучше кофе (читать дальше)