Пешеходам запретят отвлекаться на гаджеты на переходах?

- В новой редакции правил дорожного движения пешеходам запретят отвлекаться на гаджеты, пересекая дорогу, - цитирует старшего инспектора по особым поручениям УГАИ МВД Александра Шевченко агентство БелТА. Речь идет об использовании смартфонов и прослушивании музыки в наушниках. Впрочем, о том, как будут наказывать за это нарушение и когда новые правила начнут действовать, пока не известно.

Напомним, общественное обсуждение проекта изменений в указ о мерах по повышению безопасности дорожного движения прошло в мае. Сейчас документ согласовывается с госорганами.

Вопрос о наушниках на пешеходных переходах и железнодорожных переездах поднимался уже давно. Регулярно в сводку ДТП попадали случаи, когда люди получали травмы или погибали из-за того, что не слышали звука приближающейся машины или даже поезда! Например, еще в 2015 году в интервью «Комсомолке» начальник ГАИ Минска Дмитрий Корзюк (сегодня он начальник ГАИ Беларуси) рассказывал:

- Главная наша просьба: при приближении к переходу вы должны убедиться в безопасности - нельзя с наушниками в ушах пролететь этот перекресток (…) Мне это тоже не нравится, так же, как и то, что многие переходят дорогу не отрываясь от экрана телефона. Но если сегодня мы запретим наушники, то завтра нужно будет снять шапки и капюшоны - все, что мешает обзору. Пешеход просто обязан быть внимательным и убедиться в своей безопасности прежде, чем переходить дорогу. Мы все несем ответственность за свою жизнь.

БУДЬ В КУРСЕ

Что еще хотят изменить в новых ПДД?

Хотят ввести понятие «средство персональной мобильности». Сюда будут относить электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, которые разгоняются не больше 25 км/ч. Их «водители» будут приравниваться к пешеходам. Мощные электросамокаты (свыше 0,25 кВт) хотят приравнять к мопедам со всеми вытекающими последствиями: получение водительского удостоверения, прохождение техосмотра и оформление страховки.

Велосипедистам спешиваться придется только при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода. В остальных случаях можно ехать, не слезая с велосипеда, но не быстрее скорости идущего пешехода. В правилах хотят прописать зеленую дорожку для велосипедистов, а еще обязать велосипедистов и мопедистов в темное время суток надевать светоотражающий жилет.

Введут так называемое «правило двух полос»: обещают четко обозначить, в какое время и в каком месте водитель должен остановиться, чтобы пропустить пешехода. Сейчас ситуация с так называемым «непропуском пешехода» трактуется по-разному, приводя к конфликтам между водителями и инспекторами.

Изменится процедура сдачи экзаменов в ГАИ - можно будет сдавать на машине с автоматом. В таком случае в права поставят соответствующую отметку - ездить можно будет только на автомате. Также собираются ввести балльную систему штрафов: она будет работать в дополнение к имеющимся штрафам. За разные нарушения будет начисляться разное количество баллов. При накоплении 15 баллов за год у водителя будут забирать права на полгода.

На квадроциклы и снегоходы нужны будут права отдельной категории, а «советские» и «старые белорусские» бессрочные права запретят.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Возить страховку с собой больше не нужно, а купить ее можно онлайн

С 1 сентября произошли некоторые изменения в страховой сфере. Во-первых, лимит по европротоколу подняли с 400 до 800 евро. Во-вторых, страховку теперь можно купить онлайн на сайте страховой компании.

- Причем не нужно будет возить с собой документы. Если сотруднику ГАИ потребуется договор, он проверит его наличие в базе бюро по транспортному страхованию, - рассказал «Комсомолке» начальник главного управления страхового надзора Минфина Сергей Осенко.